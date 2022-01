Gli orari dei canali francesi cambiano da questo fine settimana!

Cattive notizie per gli Early Birds: a seguito di un avviso CSA a metà dicembre, diversi canali francesi stanno adattando i loro programmi e iniziano il loro programma serale più tardi, questo fine settimana!

I canali televisivi francesi non hanno perso tempo, scrive La Voix du Nord. A metà dicembre, il Consiglio Supremo degli Audiovisivi (CSA) francese li ha invitati a richiedere “ritardi ricorrenti” nei palinsesti della prima serata. Alcuni programmi registrano più di sette minuti in ritardo rispetto al programma pubblicizzato.

Il CSA francese ha sottolineato che se le catene sono “libere di configurare il proprio programma come desiderano”, devono rispettare gli orari annunciati in precedenza. Dei 19 canali gratuiti nazionali elencati (analizzati dall’11 al 17 settembre), la maggior parte presenta ritardi che vanno dai 51 secondi ai 5 minuti. Tre canali durano più di cinque minuti (RMC Découvertes, TMC e CStar) e due (TF1 e TMC) durano più di sette minuti.

dopo cinque minuti!

Così nei programmi tv andati in onda a fine dicembre, diversi canali hanno deciso di tenere conto delle osservazioni del Csa. Hai deciso di rispettare gli orari stabiliti e ridurre la pubblicità prima dello spettacolo serale? Assolutamente! Come ha scritto Le Parisien, diversi canali hanno semplicemente deciso … di cambiare il programma ufficiale di cinque minuti da sabato 8 gennaio 2022.

Quindi il film (o spettacolo) inizierà ufficialmente alle 21:00 su France 5 e alle 21:05 su CStar. Saranno le 21:10 su TF1, France 2, France 3 e Culturebox. France Télévisions, da parte sua, riporta “dettagli temporali per ciascun canale”.

C8 e TMC, l’ultima per via della diretta (Touche pas à mon poste e Quotidien), non hanno modificato il programma ufficiale di inizio serata, che nei giorni feriali rimane alle 21.15.

L’Agenzia spaziale franco-canadese condurrà una nuova valutazione del rispetto delle tempistiche nei prossimi mesi.