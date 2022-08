‘Sandman’: la nuova serie Netflix dei sogni

I dieci episodi della prima stagione di Sandman saranno disponibili su Netflix a partire dal 5 agosto.

1. Passo

Morpheus, il re dei sogni, che è stato tenuto prigioniero per oltre un secolo, scappa. Il suo lavoro è cessato: la sua assenza ha turbato il mondo dei sogni e il mondo della veglia. Sandman Quindi segue questo personaggio che viaggerà tra i mondi per ristabilire l’ordine. Il tutto in un’atmosfera che unisce mito e fantasia.

2. Culto comico

Sandman In origine è una serie di quasi 2.000 pagine di graphic novel fantasy britannico-americani creati e scritti dal britannico Neil Gaiman dal 1989 al 1996 e tradotti in francese negli anni 2000. Il design grafico per le copertine di ogni episodio è stato firmato da Dave McCain, un vecchio amico di Gaiman. Il disegno è stato affidato a un artista diverso per ogni episodio.

3. Autenticità

Bene, questo è paru nei fumetti, Sandman Non ha nulla a che fare con i tradizionali fumetti di supereroi americani. La sua distinzione dagli altri e il suo trattamento manicheo minore, anche se l’eroe aveva poteri di maestro dei sogni. Sandman È l’unico fumetto a vincere un World Fantasy Award per l’episodio “Sogno di una notte di mezza estate” e uno dei pochi libri ad apparire nella lista dei bestseller. Il New York Times.

4. Il singhiozzo

La serie Sandman ha un buon cast, a cominciare da Tom Sturridge (anche nei titoli di coda della serie Irma Vape) che incarna Morpheus sullo schermo. Accanto a lui c’è Gwendolyn Christie (Game of Thrones(come Lucifer Morningstar, Boyd Holbrook)NarcosLa prima stagione, LoganChi è il Corinthian o Charles Dance?La corona, Il Trono di Spade) interpretato da Roderick Burgess. Jenna Coleman (Dottore da) e Mason Alexander Park (Bebop cowboyAnche lei fa parte del cast.

5. Per chi è questo?

La migliore analogia è la serie Dei americani (Video principale). Logica: Neil Gaiman è l’autore del romanzo omonimo che ha ispirato quest’ultimo. Sandman sembra anche Il diavolo Personalizzandoli e rileggendoli secondo una leggenda comune. Ma è un mondo oscuro e tormentato. Puoi anche dire che è per i fan Harry Potter Sono diventati adulti. La serie è vietata ai minori di 18 anni negli Stati Uniti.

più

Le citazioni di fumetti o romanzi di culto spesso confondono i fan. Ci sono poche possibilità qui che questo accada Sandman Perché Neil Gaiman è personalmente responsabile della serie Netflix. Le ha promesso: “È un uomo di sabbia fatto per coloro che la amano”.