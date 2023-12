Questo è un grande annuncio da parte di Nikos Aliagas sul prossimo bonus che delizierà gli studenti

Dopo la pausa natalizia, la competizione è ripresa con vigore al castello di Dammarie-les-Lys. Gli studenti ancora in gara, che hanno visto il morale sollevato dalla visita dei loro cari, sono tornati al lavoro. Sabato 30 dicembre, per questo nono bonus di Accademia delle Stelle 2023È entrata in vigore una nuova regola. Come ha annunciato il direttore Michael Goldman agli accademici durante la settimana, ora ci sono solo due nomination a settimana, invece di tre. In altre parole, gli spettatori di TF1 sono gli unici a decidere quale degli artisti emergenti a rischio continuerà l'esperimento musicale. Finora i giovani cantanti sono riusciti a salvare uno di loro. In questa notte di Capodanno, Candace e Gabriel erano al centro dell'attenzione. Al termine di una serata emozionante, il ventenne ha lasciato per sempre l'avventura. Parteciperà comunque al tour. Sei studenti sono ancora in competizione: Axel, Gabriel, Helena, Julien, Lenny e Pierre. Per quanto riguarda il prossimo premio, a loro è stata riservata una bella sorpresa, come ha confidato Nikos Aliagas…

Studenti di Accademia delle stelle Formeranno i propri duetti!

Sabato 30 dicembre, al termine delle ore prime, Karima Charni ha accompagnato gli studenti al castello. Durante il viaggio in autobus, gli spettatori hanno scoperto le loro prime reazioni. Allo stesso tempo, Nikos Aliagas, che era ancora presente sul set dello Studio 217, ha fatto un grande annuncio al pubblico. L'emittente ha rivelato che gli accademici potranno scegliere da soli i brani che eseguiranno durante il prossimo Prime: “I nostri studenti sceglieranno le proprie canzoni, formeranno i propri duetti e li faranno annunciare da Michael Goldman. Domani !” Un annuncio che piacerà agli artisti emergenti, che avranno tutto il tempo per scegliere un titolo che rispecchi la loro personalità e i loro gusti musicali.

La dolce sorpresa è riservata a Julian durante il climax del film Accademia delle stelle

Per tutta la serata del 30 dicembre, gli accademici hanno presentato il boom del 31 interpretando titoli famosi (ad es. Non tu le commissioni di Jean-Jacques Goldman per Lenny), esibizioni di duetti e l'arrivo di molte star, come Isabelle Boulay, Michael Jones, Jeanne Mas e Offenbach. Julien e Pierre hanno regalato un momento emozionante anche agli spettatori più nostalgici La BoomFilm francese diretto da Claude Pinotto e uscito nel 1980, con Sophie Marceau. E questo, mentre si balla un lento sulla metropolitana la realtà Di Richard Sanderson. Questo dipinto invitava i due giovani a ballare insieme alle danzatrici. Quando Nikos Aliagas chiese loro di cambiare partner, Julien fu felice di scoprire che la sua ragazza Amelie era presente al suo fianco…

Articolo scritto in collaborazione con 6Medias