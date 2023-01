“Avatar 2” è diventato il quarto film di maggior incasso al mondo

La società ha dichiarato su Twitter che il film di James Cameron “è stato il numero 1 per sette settimane (…), un’impresa senza precedenti” da quando il regista ha pubblicato il suo primo film “Avatar” nel 2009.

I forti ricavi nel resto del mondo, inclusi 237 milioni di vendite in Cina, hanno contribuito a spingere “The Way of the Water” al quarto posto cinematografico con il maggior incasso al mondo, con 2,117 miliardi (non aggiustato per l’inflazione).

Ciò significa che James Cameron è ora nominato in tre di quei quattro film di maggior incasso: “Avatar”, “Titanic” e “Waterway”. Avengers: Endgame di Disney e Marvel Studios arriva secondo sul podio.

Un enorme successo per il gioco “Avatar 2”, che ha superato i 2 miliardi di dollari di fatturato globale

L’attesissimo sequel del blockbuster di fantascienza del 2009 si svolge più di un decennio dopo gli eventi del primo film ed è ambientato in uno spazio acquatico.

Al secondo posto questo fine settimana c’era “Il gatto con gli stivali 2: L’ultima missione”, con 10,6 milioni di dollari. In questo film per bambini dal mondo della saga di Shrek, i gatti intraprendono un’avventura epica per reclamare le loro nove vite.

Terzo, “Il peggior vicino del mondo”, con Tom Hanks (6,8 milioni di dollari).

Il thriller “M3GAN”, che racconta la storia di un’inquietante bambola robot, è arrivato al quarto posto, avendo incassato 6,4 milioni di dollari.

Il nuovo film d’azione hindi “Pattan” è salito al quinto posto, incassando 5,9 milioni di dollari.

Ecco il resto dei primi 10:

6- “Missing: An Ominous Disappearance” (5,7 milioni)

7- “Mayday” (3,8 milioni)

8- “Infinity Ball” (2,7 milioni)

9. “Left Behind: Rise of the Antichrist” (2,3 milioni)

10- The Wandering Earth 2 (1,4 milioni)

James Cameron ha rivelato nuovi cambiamenti per Avatar 3, 4 e 5