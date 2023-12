Notizie sulla tecnologia Jvi “Non l'avrei mai immaginato”: se non fosse stato per LEGO, lo YouTuber Amixem non sarebbe mai stato così popolare. Oggi lo sa anche tua nonna condivisione :









Tra gli YouTuber più famosi in Francia troviamo Amixem, che parla di viaggi, scoperte, cinema e anche di LEGO, hai presente quei mattoncini colorati… Questo è l'argomento che ha ricevuto più visualizzazioni sul suo canale, un successo inaspettato per a dir poco!

Amexim e LEGO: la chiave del successo Amixem o Maxime Chabroud ha iniziato a pubblicare video su YouTube nel 2008 e si è fatto presto conoscere proponendo contenuti diversi: vlog, videogiochi e soprattutto tanto umorismo. Attualmente ha 8,34 milioni di abbonati, un numero più che onorevole, che lo rende uno dei più grandi YouTuber in Francia! Contro ogni previsione, sono i video dedicati alle costruzioni LEGO ad aver ricevuto più visualizzazioni sul suo canale ! I numeri parlano chiaro, i video “Abbiamo costruito LEGO Disney Sotto alcol (24 ore senza dormire) e “Abbiamo costruito LEGO Hogwarts in 24 ore! (Senza sonno)” hanno ciascuno 17 milioni di visualizzazioni! © Amexim Amiksim e i suoi amici si occupano della costruzione di scenografie particolarmente famose e soprattutto maestose (le ha addirittura assemblate). Se Titanic E il Torre Eiffel ). Queste sfide vengono affrontate in un periodo di tempo abbastanza breve. Quando ha deciso di girare un video del suo assemblaggio del castello LEGO di Hogwarts in 24 ore, non si aspettava un simile successo. “ La storia dei miei video LEGO è pura coincidenza e non avrei mai immaginato che sarebbero diventati i video più visti sul mio canale » rivela Amexime a Le Figaro. READ Risultati WWE SmackDown del 6 maggio 2022 Devo dire che vedere una costruzione LEGO prendere vita mattoncino dopo mattoncino è soddisfacente, e ci permette anche di parlare di altri argomenti contemporaneamente visto che i tempi di montaggio spesso sono piuttosto lunghi! Con i video LEGO costruiamo raccontando barzellette e parlando di film. Senza rendersene conto, le persone stanno guardando un vero podcast cinematografico. È la stessa cosa che ho potuto fare con l'osservazione delle stelle, perché sono un appassionato di astronomia e lo paragono al mondo dei Pokemon. Dai un'occhiata al sito ufficiale LEGO La partecipazione di Amixem a Lego Masters su M6 Amexim ha assemblato pile di mattoni, attraversando diversi universi:

Guerre stellari , Harry Potter , Signore degli Anelli eccetera. Lo YouTuber è andato ancora oltre, costruendo il mese scorso una casa gigante composta da un milione di mattoncini in collaborazione con LEGO. Dipendeva dal gruppo

Accoglienza a casa Che inizialmente era composto da 808 parti, diventando una versione 28 volte più grande! Aveva senso vederlo finalmente apparire nello show Lego Masters di Eric Antoine, la cui quarta stagione è attualmente in onda su M6. Questo riprende lo spettacolo britannico con lo stesso nome e mette i fan LEGO l'uno contro l'altro. Devono riportare in vita creazioni impressionanti in un periodo di tempo limitato. Vengono poi giudicati da George Schmitt e Aveline Stockart. Amixem ha fatto un'apparizione a sorpresa durante il secondo spettacolo trasmesso martedì 26 dicembre 2023 quando i candidati dovevano costruire castelli sul fianco di una scogliera.. Se la sfida in sé era già una sfida, lo YouTuber ha reso ancora più piccante il tutto chiedendo ai partecipanti di aggiungere un mostro che attaccasse il loro forte! READ Regole rigide: Bray Wyatt è tornato! Il minimo che si possa dire è che la sua apparizione è la sua prima apparizione su un canale televisivo. Una scelta logica considerando i tanti video dedicati a LEGO, soprattutto perché è un buon modo per espandersi senza troppe attività pur rimanendo coerenti con i suoi mondi. Ciò dimostra ancora una volta quanto i LEGO siano attraenti sia tra i bambini che tra gli adulti! Dai un'occhiata al sito ufficiale LEGO Guida all'acquisto Quali sono i migliori giocattoli LEGO per adulti da regalare a Natale?

