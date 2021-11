Verso la fine del riscaldamento a gas nelle Fiandre? Open VLD vuole vietare le caldaie a combustibili fossili nelle nuove costruzioni dal 2023

“Ogni anno nelle Fiandre ci sono in media 30mila nuove costruzioni e l’85% di esse utilizza il riscaldamento a gas. Con la nostra proposta, entro pochi anni centinaia di migliaia di case saranno riscaldate senza combustibili fossili.“Ci è stato detto all’interno del partito. E come promemoria, nel 2017 in Belgio, Il 47% dei consumi energetici per il riscaldamento proveniva dal gas e il 37% dall’olio combustibile .

Si noti che questo desiderio vale solo per i nuovi edifici e le case già dotate di caldaie a gas potranno comunque riscaldarsi con le fiamme. La sostituzione della caldaia dovrebbe essere sempre consentita in queste case.

Investimento redditizio a medio termine

Per i liberali, questa misura dovrebbe consentire di rendere più verde il parco immobiliare fiammingo nei prossimi anni. Ritengono che questa decisione non debba comportare un costo aggiuntivo significativo nel prezzo della nuova costruzione: “Quando si investe in una nuova costruzione, è del tutto possibile prevedere un budget aggiuntivo per una pompa di calore, ad esempio. Inoltre, con l’aumento del prezzo del gas e la democratizzazione delle pompe di calore che abbassano i prezzi, gli effetti positivi sulla bolletta dovrebbero farsi sentire nel medio termine.‘, ci è stato detto internamente.

Resta da vedere se la proposta sarà accolta al termine delle trattative. Open VLD si dice pronto a discutere quando questa misura entrerà in vigore e non è bloccato con la scadenza del 2023. Insieme a N-VA e CD&V, i partner di Open VLD all’interno del governo fiammingo, questo è considerato impossibile in così poco tempo, ma ricordano che saranno eliminati i sussidi per gli allacciamenti ai combustibili fossili nei nuovi edifici.

Anche il governo fiammingo sta facendo pressioni I residenti del nord del Paese devono prepararsi ancora di più offrendo un bonus di 400 euro per installare una caldaia con pompa di calore fino al 2023. Per soddisfare la crescente domanda di energia elettrica e prepararne la produzione, Il governo prevede di installare altri 12,6 milioni di pannelli solari in dieci anni, o due anni pro capite.

Quali sono le possibili alternative?

Aprire VLD vuole vietare Riscaldamento a gas nelle nuove case entro il 2023 Potrebbe portare i fiamminghi a trovare altre fonti di energia per il riscaldamento.

Le soluzioni possibili sono tante, anche se alcune, come le stufe a legna, producono ancora emissioni inquinanti.

Il riscaldamento elettrico è probabilmente la soluzione più elettiva, compresa la produzione di elettricità tramite una pompa di calore, pannelli solari o forse una piccola turbina eolica per ridurre i costi dell’elettricità.

Si può considerare anche il riscaldamento a legna o l’utilizzo di caldaie a pellet.

Anche l’ultima soluzione, riscaldando l’area Reti di teleriscaldamento che potrebbero apparire in futuro.

Il piano climatico fiammingo dovrebbe essere completato la prossima settimana

Mentre Il ministro fiammingo dell’Ambiente e dell’Energia Zuhal Demir (N-VA) partirà questo sabato per Glasgow per la COP26, i ministri fiamminghi si incontreranno di nuovo oggi per discutere il piano climatico nelle Fiandre. Il ministro ha già indicato che prevede di sviluppare questo piano con il suo ritorno, previsto per il 12 novembre.

Gli esperti del suo governo hanno verificato tutte le proposte sul tavolo, in particolare da termine Economicità e impatto sulle emissioni di anidride carbonica.

Pertanto, i ministri hanno a disposizione una serie di possibili azioni per rispettare gli obiettivi climatici, ma i membri della maggioranza devono ancora trovare un accordo su di essi.

CD&V in particolare può rallentare l’andamento di queste trattative. I democristiani sono riluttanti a compiere sforzi nel settore agricolo, dove si trova il loro elettorato tradizionale. La proposta di limitare il numero di animali negli allevamenti bovini non soddisfa il partito. Tuttavia, secondo Hendrik Muirmans, portavoce della Società per la difesa della natura e dell’ambiente Incolla un ambiente migliore, questa azione è eccessiva:Tutte le simulazioni mostrano che è impossibile fare a meno di queste misurazioni“, Determina.

Quindi le trattative sono in corso e nulla è stato ancora deciso. L’accordo potrebbe essere trovato nei prossimi giorni.