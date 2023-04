Questo è l’orologio più costoso del mondo

Il prezzo di alcuni orologi può essere piuttosto alto. Possono avvicinarsi a decine di migliaia di euro. Una cifra irrisoria rispetto al prezzo di un orologio Jacob & Co. Billionaire Timeless Treasure. Dovresti sborsare 20 milioni di euro per indossarlo al polso. Questo è tutto. Te lo diamo noi, ci vogliono tanti, tanti, ma poi tanti soldi. L’orologio è stato presentato alla mostra Watches and Wonders di Ginevra ed è stato considerato il più costoso in questo grande evento nel piccolo mondo dell’orologeria.

Diamanti grezzi gialli e tessaurite

Jacob Arabo, fondatore di Jacob & Co., ha dedicato più di tre anni della sua vita a immaginare questo segnatempo unico al mondo. Come giustifichi questo prezzo astronomico? Questo modello Billionaire Timeless Treasure è composto da 216,89 carati originariamente ottenuti da 880 carati di diamanti grezzi gialli. Hanno la particolarità di essere rari, ma non solo. Con un rapporto di 10.000 a 1, è infinitamente più costoso. 425 gemme sono disposte singolarmente come un mosaico, di piccole dimensioni ma senza precedenti. Il colore giallo esalta lo splendore unico delle tsavoriti, che sono pietre verdi molto rare. Il modello Billionaire Timeless Treasure è un mosaico in cui ogni diamante giallo ha un ruolo specifico da svolgere, una dimensione specifica e una funzione specifica.

L’orologio è stato assemblato a Ginevra, la città in cui ha sede Jacob & Co. In un comunicato stampa, Benjamin Arabov ha descritto in dettaglio il processo di produzione del tesoro senza tempo del miliardario: “Ogni gemma è stata ispezionata, prima e dopo l’incastonatura. Abbiamo unito le nostre competenze e abilità nell’orologeria di lusso e utilizzato il nostro dinamismo per ottenere ciò che non era mai stato fatto prima. Così abbiamo hanno creato un pezzo unico al di là di tutti gli altri orologi di alta gioielleria in termini di stravaganza, esclusività e qualità dei diamanti. Dieci persone sono state mobilitate per cercare, selezionare e tagliare le gemme. Altri quindici sono stati coinvolti nella fabbricazione della cassa dell’orologio.

La sfida era ardua, spiega Serena Wicht, gemmologa di Jacob & Co. “Tutto sembrava impossibile. Da un lato, mettere le mani su così tante pietre di un colore così raro e di dimensioni così grandi. Le pietre soddisfacevano le nostre esigenze al fase di sgrossatura e pre-taglio.In terzo luogo, in quarto luogo, dovevamo mantenere la coerenza delle dimensioni e, in quarto luogo, tagliare ciascuno in modo tale da adattarsi alla sua posizione specifica. Il lavoro a lungo termine paga. Che ora vale oro.

