La crisi bancaria non è finita: avrà conseguenze per diversi anni Economia

“L’attuale crisi non è ancora finita, e anche quando sarà alle nostre spalle, avrà ripercussioni per diversi anni”, ha scritto il capo della prima banca Usa per dimensione patrimoniale, in un documento che compare nel bilancio.

Nel giro di pochi giorni, il settore ha assistito a tre fallimenti aziendali negli Stati Uniti, inclusi due dei tre maggiori fallimenti bancari nella storia americana. La sequenza è proseguita con l’acquisizione, in maniera disastrosa, di Credit Suisse da parte della sua rivale svizzera UBS per evitare il collasso interno di questo grande player europeo.

“Questi fallimenti non sono stati vantaggiosi per nessuna banca, non importa quanto grande”, ha insistito il CEO. “Qualsiasi crisi che colpisca la fiducia degli americani nelle loro banche è un male per tutte le istituzioni”. “Anche se non ha avuto nulla a che fare con il 2008, non è facile dire quando finirà questa crisi”, ha scritto Jamie Dimon, che si aspetta che causi un inasprimento delle condizioni finanziarie man mano che le banche e altri istituti di credito diventeranno più cauti. “