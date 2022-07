Le ragioni dello sciopero di questo fine settimana sono le stesse che hanno portato al movimento a fine giugno. senti i pilotidisprezzatoStanno aspettando un aumento di stipendio dopo aver accettato di rinunciare al 20% dei loro stipendi durante la crisi sanitaria legata al Corona virus.Ryanair ha affermato che gli affari sono aumentati del 115% rispetto al livello del 2019, quindi non c’è nulla che possa fermare questo aumento di stipendioe di Didier Lippi.

Giovedì la compagnia aerea irlandese ha firmato accordi speciali per aumentare gli stipendi dei piloti francesi e spagnoli. “Si parla di restituzione degli stipendi per il 2020 nel 2027Didier Lippi assicurato.Non so perché l’hanno firmato, ma non c’è modo di firmare accordi simili in Belgio.“In Belgio, il management di Ryanair non ha preso alcun contatto con i sindacati dei piloti per le trattative, aggiunge il sindacato.

L’aeroporto di Bruxelles ha confermato in un comunicato che saranno cancellati solo i voli Ryanair con equipaggio belga. Cinque portate, cinque partenze e cinque arrivi, su un totale di 16 di sabato. L’aeroporto prevede una situazione simile per domenica. Vengono mantenuti altri voli in partenza con equipaggi provenienti da altri paesi. L’aeroporto di Bruxelles specifica, tuttavia, che la situazione è ancora destinata a cambiare.