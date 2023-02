Questo è il momento perfetto in cui devi addormentarti a letto

Secondo uno studio di Eva Sleep, il principale rivenditore di materassi, c’è un momento specifico che sarà l’ideale per dormire. Lo studio tenta di comprendere le abitudini del sonno di 1.400 volontari in 7 paesi europei.

Quindi, secondo questo studio, dovresti essere a letto a 22h34. Lo schema del sonno è suddiviso in quattro cicli di sonno di 90 minuti ciascuno. fase del sonno Che, in linea di principio, non dura più di 20 minuti. sonno leggeroQuesto segna l’inizio del recupero fisico e intellettuale. In questa fase si è ancora molto sensibili all’ambiente esterno: basta una luce intensa o un rumore per svegliarsi facilmente. ne consegue sonno profondo Dove si comincia a diventare insensibili ai fattori esterni. Finalmente, sonno REMche è lo stadio in cui i sogni sono più numerosi.

Possono susseguirsi da quattro a sei cicli, intervallati da fasi di semi-risveglio. È qui che entra in gioco il tuo buonumore mattutino!

Ora che l’ora ideale per andare a dormire è nota, ecco il numero ideale di ore di sonno di cui hai bisogno: otto ore! Lo studio mostra anche che per addormentarsi più facilmente bisognerebbe “spegnere laptop e altri dispositivi con schermo almeno 30 minuti prima di andare a letto. Infatti, creano ansia che non favorisce il sonno. Le luci di questi schermi inibiscono la produzione Di melatonina, questo ormone aiuta con il sonno, interrompe l’orologio circadiano e il sonno.