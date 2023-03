Gli squali se la cavarono meglio di altre specie nell’affrontare la quinta grande estinzione di massa

Opinione dell’artista. Giorgio González

L’analisi dei dati di oltre 3.200 squali e razze fossili fornisce una migliore comprensione del motivo per cui sono scomparsi o sono sopravvissuti alla quinta estinzione di massa, sessantasei milioni di anni fa. Le conclusioni di questa analisi di Guillaume Guinot e Fabien Condamine, rispettivamente paleontologo e biologo evoluzionista presso il Montpellier Institute of Evolutionary Sciences, sono state pubblicate il 24 febbraio. in revisione Scienze.

I dettagli degli eventi catastrofici che hanno causato questa estinzione sono ancora dibattuti, ma una delle ipotesi più gettonate è l’impatto di un meteorite. Questa estinzione colpì molti gruppi terrestri e marini, di cui solo pochi sopravvissero. Le ragioni della loro sopravvivenza non sono del tutto note. Questo studio permette di introdurre alcuni elementi. Gli scienziati di Montpellier hanno studiato l’evoluzione della diversificazione di squali e razze tra -93 milioni e -56 milioni di anni fa. Dai dati fossili è stata stimata l’emergenza di nuove specie così come le sparizioni.

Circa il 63% delle specie è scomparso, la maggior parte delle quali in un periodo di circa 800.000 anni – 66 milioni di anni, “Ma soprattutto abbiamo potuto dimostrare che non tutti i gruppi erano uguali di fronte a questa estinzione: le razze mostrano tassi di estinzione più elevati, con il 72% di specie estinte, rispetto agli squali, compreso il 59% di specie estinte. può dire in questi Il caso è che l’estinzione è selettiva.dice Fabian Condamine.

Varie diete

Uno dei fattori che influenzano la capacità di sopravvivere a una tale crisi è la dieta. Gli scienziati hanno classificato le specie in base alla loro dieta, in particolare dalla forma dei loro denti. Circa il 74% delle specie con denti adatti a frantumare conchiglie è estinto, indicando un significativo esaurimento dei molluschi che costituivano la loro principale fonte di cibo. “Questo è un punto interessante perché sappiamo che questa estinzione ha avuto un forte impatto sui primi anelli della catena alimentare marina e sugli organismi che da essa dipendevano direttamente”.dice Fabian Condamine.

Al contrario, quelli con denti adattati a diete più varie se la cavarono meglio, con quasi il 60% delle specie estirpate. In generale, gli organismi si trovano nella catena alimentare da cui dipendono La materia decomposta è sopravvissuta meglio”, Ricorda Lionel Caffeine, curatore del Museo di storia naturale di Ginevra.

