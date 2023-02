Il mistero di TOI-5205b, il “pianeta proibito” che non dovrebbe esistere

Lo chiamiamo coincidenzaLe grandi scoperte scientifiche spesso devono molto Fortuna e opportunità. O una macchia nuvolosa opaca, in questo caso e Come spiega Motherboard Shibham Kanodial’astronomo responsabile con i suoi colleghi di una scoperta davvero notevole.

Perché senza alcune macerie che si agitano male (o bene?), Probabilmente non avrebbe mai guardato lo sguardo dei ricercatori – o più specificamente In transito su un satellite per il rilevamento di esopianeti (TESS), il satellite della NASA lanciato nel 2008 dal razzo SpaceX che hanno utilizzato, non si concentrerà su TOI-5205b.

e TOI-5205b, vengono descritte le sue caratteristiche In un articolo pubblicato da The Astronomical Journal, è una vera curiosità celeste. posto in orbita e vicino da “Red Dwarf” (o stella di tipo M), una stella meno luminosa, meno calda ma più duratura del nostro Sole, è un pianeta enorme e viene chiamato “proibito”, perché la sua formazione sembra impossibile – quantomeno molto difficile – secondo le solite leggi di questo genere.

Sono entusiasta di annunciare la scoperta di due pianeti giganti gassosi in transito intorno alle nane M da parte del mio collega Caleb Cañas a @dipendenteUtilizzo @dipendenteE @dipendente E @NASA_TESS https://t.co/WwrvHX5x5f (1/n) – Shubhamkanodia (@shubhamkanodia) 16 febbraio 2023

Guidati da un team di astronomi @dipendente” @dipendente Scopri un insolito sistema planetario in cui un grande pianeta gigante gassoso orbita attorno a una piccola stella nana rossa chiamata TOI-5205. Le loro scoperte sfidano le antiche idee sulla formazione dei pianeti. https://t.co/EEMQ3yO2gh pic.twitter.com/5DP6jBxa3Y – Carnegie Science (scienza della Carnegie) 21 febbraio 2023

Più è grande, meno passa

Per massiccio intendiamo massiccio, rispetto alla sua stella. Scoperta via di transitoSituato a 280 anni luce (e polvere) dalla Terra, TOI-5205b è un gigante gassoso unico e sorprendente, delle dimensioni di Giove, che ha una massa pari al 40% di quella della stella su cui orbita. Questo è esattamente ciò che rende la sua coltivazione così misteriosa.

“Il nostro gruppo è specializzato nello studio delle nane rosse e dei pianeti che le orbitano attorno, e abbiamo creato gli ultimi dispositivi per effettuare queste misurazioni”, Spiegato da Shubham Kanodia per Motherboard.

“Siamo particolarmente interessati a questi pianeti giganti in orbita attorno a queste stelle di piccola massa, perché la loro scoperta è relativamente recente. Fino a poco tempo fa, non pensavamo che potessero formarsi”.

Per formare i pianeti, hanno bisogno dei gas e della polvere di un giovane sistema in giro, ma anche della grande massa della loro stella più vecchia. È quest’ultimo, e la gravità che crea, che trasforma questo pasticcio stellare in una palla più o meno perfetta.

Nel caso del piccolo TOI-5205, la forza sembra insufficiente per formare un pianeta così grande. Tuttavia, quest’ultimo si è formato e gli scienziati stanno ancora lottando per spiegarlo. “Non c’è abbastanza materiale nei dischi primordiali di tali nane rosse per formare questi pianeti (almeno questo è quello che pensavamo finora)”dice Kanodia.

Ma la conoscenza è materia in movimento e l’astronomo spera che le proprietà molto speciali di questo particolare “pianeta che non avrebbe dovuto esistere” li aiutino finalmente a capire perché è lì.

TOI-5205b è così massiccio da bloccare il 7% della luce dalla sua stella: questo è insolito e potrebbe consentire a uno strumento come il James Webb Telescope di studiare più facilmente le proprietà dell’atmosfera e di comprendere la storia di un’impossibile formazione.