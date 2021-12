Questo dettaglio interessante nella sua foto di Natale in famiglia

persone e re

Come ogni anno a Natale, le persone condividono con noi le immagini più belle di Capodanno, in coppia, con gli amici o in famiglia. Queste bellissime foto condivise sulle reti sono diventate una vera tradizione per alcuni. Il clan Beckham è uno di questi. Ogni anno David, Victoria e i loro quattro figli scattano foto per l’occasione. L’anno scorso tutti indossavano maglioni di Natale. Quest’anno ci sono altri dettagli che danno all’immagine un tocco di umorismo.

“Aspetta, David è in punta di piedi?!” “

In effetti, molti netizen spettatori entusiasti hanno scoperto dettagli comici di David Beckham. Il calciatore britannico è già in punta di piedi per dimensionare i suoi due figli maggiori Brooklyn (22) e Romeo (19). Il 46enne centrocampista è alto 1,80 metri ma non sembra essere sufficiente per superare i suoi due figli di buona educazione.

“Aspetta, David è in punta di piedi?!” Possiamo leggere con un’emoji ridente. Da parte sua, Victoria indossa un abito verde smeraldo in cui gli uomini della famiglia appaiono tutti in giacca e cravatta. La più giovane, Harper (10 anni) indossa un abito blu scuro con un corpetto bianco e un mazzo di fiori tra le mani. “Baci di Natale da Beckham!” Si legge nella didascalia della foto che ha già raccolto più di 2 milioni di like.