La morte di Grichka Bogdanov: le stelle interagiscono

Cattive notizie. Questo martedì, il gemello di Igor Grichka Bogdanoff ed ex conduttore di X. tempoÈ morto dopo aver contratto il Covid-19. Molto rapidamente, gli omaggi si sono susseguiti sui social network. L’affettuoso Cyril è stato uno dei primi a occuparsi della sua scomparsa”.Ho appena saputo della scomparsa di Grichka, sono rimasta davvero molto commossa. Mi mancherà così tanto Era un ragazzo con un’intelligenza straordinaria e un disprezzo per se stesso che richiedevano rispetto. Ho dei ricordi pazzi con lui. Penso molto a Igor e alla sua famiglia. molto triste‘, scrive il presentatore Non toccare la mia TV su Twitter. Da parte sua, Eric Naulu, ex editorialista diNon siamo a letto, Annunciare: “Molto rattristato dalla morte del mio amico Grichka Bogdanov. Tutti i miei pensieri sono ovviamente con Igor.“

Ex acquirente diAffare chiusoNeanche Pierre-Jean Chalencon nasconde la sua tristezza. “Ho appena sentito la terribile notizia… Sono totalmente devastata… Piccola, mi mancherai così tanto… Non posso crederci.. Il mondo sta crollando intorno a noi 😰😰😰😨. .. Che sfiga 😱.. ci sto pensando seriamente Igor ❤️ 🔥❤️ 🔥❤️ 🔥❤️ 🔥❤️ 🔥❤️ 🔥❤️🔥 … saremo con te amico mio ❤️ 🔥“lui sta scrivendo.

Christophe Beaugrand, conduttore di TF1 ricorda”Dolce follia da Bogdanov!“:”Molte interviste confuse, risate condivise durante le riprese di 50 minuti al chiuso o a Les Grosses Têtes… Addio Grichka, ora conoscerai le star da vicino. I pensieri affettuosi di Igor‘ Dice Moghaddam guerriero ninja su Twitter.