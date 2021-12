“Presume: non viene vaccinato, ha la sua responsabilità politica”, ha detto il caporedattore del quotidiano mariano sulla morte di Grishka Bogdanov.

Quindi è stato il Covid a prendere Grichka Bogdanov all’età di 72 anni. Martedì, il quotidiano Le Monde ha rivelato le cause della morte della conduttrice e scrittrice di articoli francese. Lo ha confermato il legale di quest’ultimo mercoledì 29 dicembre sul canale BFMTV. Ex ospite di X. tempo, un programma di culto del PAF negli anni ’80, è stato ricoverato nell’unità di terapia intensiva di un ospedale di Parigi. Non è stato vaccinato.

Da martedì sera, dopo l’annuncio della morte di Asghar Bogdanov, alcuni non hanno mancato di evidenziare la scelta operata dall’ex presentatore. È il caso di Périco Légasse, caporedattore della rivista Mariano. mostra ospite 24 ore di scalate Alla LCI, dopo aver onorato Grichka Bogdanov, sentiva che lui e suo fratello Igor Kana ‘Prendersi un grosso rischio’ La scelta di non vaccinare. “In onore della sua memoria. Direi: è morto secondo lui”. […] Ho combattuto, combattuto. Ovviamente l’ha perso. […] Si assume: non si alimenta, si assume la sua responsabilità politica. […] Forse in qualche modo è morto per le idee”. strano saluto…

L’avvocato del defunto ha insistito, questa mattina, mercoledì: “Non credo che Grichka dovrebbe essere preso come uno striscione a favore o contro la vaccinazione. Grichka era un uomo molto sano, con una vita molto sana, contrariamente a quanto si potrebbe pensare visto che era un uomo della notte. non beveva. Non mangiava troppo. Aveva una figura perfetta”. E porta il punto a casa: “Lo stato di salute di Grichka non ha mostrato comorbilità e, al contrario, era un uomo completamente sano di mente e di corpo. Siamo stati colpiti da una pandemia globale e lui non è sfuggito”.

D’altra parte, non ha detto una parola sullo stato di salute di Igor Bogdanov. È stato portato in ospedale contemporaneamente a suo fratello il 15 dicembre per gli stessi motivi e nemmeno lui è stato vaccinato.