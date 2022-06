Niente ananas sulla sua pizza: questo proprietario di un ristorante di Ixelles vende pizza hawaiana per € 100!

La maggior parte dei professionisti in questo campo è della stessa opinione: l’ananas non ha nulla a che fare con la pizza. Tuttavia, nella maggior parte delle pizzerie in Belgio, la pizza hawaiana è già nel menu.

Tuttavia, abbiamo trovato il ristorante italiano che è un’eccezione alla regola. Bernardo D’Anolfo ci ha accolto nella sua pizzeria “Educazione Napoletana” situata a Ixelles. Lo chef arriva direttamente dall’Italia e ci spiega che nel menù del suo locale troverete pizze come Napoli e nient’altro!

“Molti ristoranti italiani sono orgogliosi di fare la pizza come l’Italia per attirare i clienti mentre vendono ciò che i clienti vogliono, ovvero pizza con ananas, pollo o anche uova. A Napoli nessuno ti servirà una pizza così, e qui c’è lo stesso Io sono lo chef e decido'”, spiega il gestore di questa pizzeria.

Per trasmettere il messaggio ai suoi clienti, lo chef ha indicato nel menu del suo ristorante che stava vendendo la famosa pizza hawaiana a un prezzo modico…100 euro. Il suo stesso modo di far capire ai clienti che nella sua organizzazione qualcosa è proibito. “ eNessuno infatti può comprare da noi 100 euro di pizza solo perché noi non ce la facciamo”.

Il proprietario è arrivato persino a dirci con tono umoristico che era scritto nei contratti di lavoro dei suoi dipendenti. “Sta scritto che se uno dei miei chef produce una pizza con l’ananas per un cliente, perde il lavoro. Così tutti sanno che al mio posto è vietato”.

Educazione napoletana Crea un’autentica pizzeria che non cambierà a breve.