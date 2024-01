Questi segnali trarrebbero beneficio da una spinta straordinaria

Alcuni segni zodiacali inizieranno il 2024 in grande stile. E per una buona ragione, le stelle saranno dalla loro parte. Come spiega Jean-Yves Spey Il suo canale YouTubeLa luna nuova porterà la sua quota di energie positive nei prossimi giorni. Il fenomeno, che si verifica quando la Terra, la Luna e il Sole sono allineati, avverrà giovedì 11 gennaio alle 13:00. La fase lunare, che avverrà a 21 gradi del Capricorno, cioè all'inizio del terzo decano. L'opportunità di iniziare un nuovo ciclo. “Quando la Luna è in Capricorno, formerà una congiunzione con Marte, il pianeta dell’azione, della volontà, dell’energia e dell’impulsività”. L'astrologo conferma.

Ma allora, quali sono i segni che questa mano amica del cielo viene colpita? Secondo le previsioni di Jean-Yves Spey sì Capricorno, Toro, Vergine, Scorpione, Pesci. Da mercoledì, “La Luna formerà un triangolo con Giove in Toro”. dice l'astrologo. “Dona più rotondità, ottimismo, generosità e calore.” Continua. Vieni giovedì, la congiunzione del Sole e della Luna in Capricorno formerà un triangolo con Urano e Nettuno. Pianeti della creatività. “Non è male lasciare che l'intuizione e l'ispirazione creativa parlino.” Fiducia.

Luna nuova liberata

Così, la luna nuova di giovedì 11 gennaio permetterà ai nati sotto i segni Capricorno, Toro, Vergine, Scorpione e Pesci di entrare nel segno del Capricorno. Sblocca i loro ostacoli A livello relazionale. Un effetto liberatorio che questi cinque segni incoraggeranno “Andare avanti in una relazione, scambio, situazione o incontro che è rimasto bloccato o leggermente congelato”. Jean-Yves Spey identifica. Aggiunge che questa fase lunare può produrre risultati tanto sorprendenti quanto interessanti. Ma attenzione al cancro Che vedranno salire un po' le proprie allergie alla fine della settimana. Poi lo specialista delle star consiglia loro di fare un passo indietro. “Tutto accade molto rapidamente. Non prendere sul serio le molestie. Quindi lasciamo passare quell'impatto momentaneo, non violentemente in quel modo.” Rassicurare.