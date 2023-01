Di ritorno da una vacanza in Spagna, Sarah trova “messaggi urgenti” sulla soglia di casa: “Ero sotto shock!”

Il 1 aprile, Sarah ha avuto un Pap test di routine. Quindi la 31enne di Prescrot, in Inghilterra, ha fatto le valigie ed è partita per una meritata vacanza in Spagna. Quando è tornata, non si aspettava affatto di trovare Messaggi urgenti alla sua porta.







Quelli provenivano dall’ospedale che gli dava tristi notizie. Il 22 giugno, Sarah ha saputo di soffrire di una rara forma di cancro cervicale.