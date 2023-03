Questi due ristoranti di Bruxelles hanno appena vinto la loro prima stella Michelin

La Guida Michelin ha assegnato le sue ambite stelle lunedì 6 marzo al Mons Theatre Royal. Nel 2022, 107 ristoranti saranno incoronati con una prima stella. Quest’anno, 16 nuove istituzioni sono state aggiunte a questo elenco. Due di loro sono a Bruxelles. i loro nomi? Humus, Hortense e Chiatta.

Chi è lo chef Natalie? La risposta in immagini:

Hummus e Ortensia

Gli amanti dei vegani a Bruxelles conoscono Humus & Hortense ormai da qualche anno. Il ristorante di Flagey è già stato premiato con una stella Michelin verde nel 2021. Premia le strutture che si distinguono per il loro approccio altamente impegnato alla gastronomia rispettosa dell’ambiente. Nicholas Decloyd, chef di Humus & Hortense, ha dichiarato alla Guida Michelin: “L’orto definisce ciò che serviamo. Usiamo persino le verdure nei nostri cocktail, quindi non buttiamo via nulla. Tutti i nostri prodotti provengono dal Belgio, dalla nostra regione. Dal table to our eco-friendly clothes Vogliamo dimostrare che si può fare business sostenibile senza ingenuo idealismo.”

Quest’anno, Nicolas Decloyd, che si è formato a Mogaretz e Bon Bon, ha (finalmente) vinto la sua prima stella. La Guida Michelin sottolinea la cucina di altissima qualità. “Quando la freschezza delle verdure e la creatività dello chef si uniscono, qualcosa di speciale è destinato a succedere! Fuori dai sentieri battuti, ci meravigliamo delle sue preparazioni, attraenti e varie, per accompagnare un cocktail ben adattato. Tetto, angeli che guardano tu in silenzio…” si legge sul sito della Guida Michelin.

l’indirizzo? Rue de Vergnies 2, Ixelles, 1050, Belgio

Maggiori informazioni: humushortense.be

chiatta

È un po’ folle, persino completamente folle, quello che sta accadendo in questo momento allo chef Gregoire Gaillard e al suo team. Il suo ristorante, all’angolo di Boulevard Debres, ha guadagnato la sua prima stella lunedì 13 marzo, dopo aver vinto anche una stella verde. Come Humus & Hortense, la Guida Michelin elogia la grande cucina: “Grégoire ha dato a questo ex caffè un arredamento moderno e un po’ crudo. Il suo talento e le sue conoscenze sono evidenti. Rende omaggio alla natura e ai prodotti regionali di piccoli produttori. Verdure e prodotti biologici giocano le stelle. Un ristorante accattivante che unisce raffinatezza e ispirazione originale.”

Hai la possibilità di assaporare a Barge il menù “Scoperta Unica”, dal martedì al sabato sera, che cambia di settimana in settimana e si adatta in base alle stagioni e alla disponibilità dei prodotti dei diversi produttori. Su richiesta è disponibile un menù vegetariano. Nel menù è previsto anche un pranzo “Discovery”, ma solo il venerdì pomeriggio. Se hai programmato di cenare in questa nuova stella, dovrai aspettare un po’. Barge è chiuso dal 18 al 28 marzo.

l’indirizzo? Boulevard Debres 33, 1000 Bruxelles

Maggiori informazioni: bargerestaurant.be

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita su sosoir.lesoir.be e iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche facendo clic qui.