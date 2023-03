Ex cantante condannato per reati di allevamento, nuovamente incarcerato nel Regno Unito

L’ex cantante di 79 anni, il cui vero nome è Paul Gad, è stato accusato il 3 febbraio 2015 di tentato stupro, quattro aggressioni indecenti e sesso con una donna minorenne.

È stato rilasciato dalla prigione a metà della sua pena, dopo otto anni dietro le sbarre.

Un portavoce dei servizi di libertà vigilata ha dichiarato: “Proteggere il pubblico è la nostra priorità numero uno, motivo per cui stabiliamo condizioni rigorose per il rilascio e quando i trasgressori le violano non abbiamo remore a riportarli in custodia”.

Gary Glitter era all’apice della sua fama quando si occupava di questi minori.

L’ex star del “glam rock”, descritto dalla polizia come un “molestatore sessuale ricorrente”, ha aggredito due ragazze di 12 e 13 anni, le ha attirate nel suo camerino e le ha isolate dalle loro madri.

La vittima più giovane aveva meno di 10 anni quando tentò di violentarla nel 1975.

Glitter, “glitter” in inglese, è stato arrestato il 28 ottobre 2012 a Londra, mentre dagli spettacoli nel Regno Unito si moltiplicavano gli scandali di abusi sessuali su minori che coinvolgevano vecchie glorie.

Era già stato arrestato nel 1997 e condannato a quattro mesi di carcere per aver scaricato materiale pedopornografico sul suo computer.

In fuga dalla stampa, si è rifugiato in Cambogia, da dove è stato espulso nel 2002 con l’accusa di pedofilia.

Poi nel 2006 è stato condannato a tre anni di carcere in Vietnam per atti osceni contro minori. Dopo aver scontato una pena detentiva di due anni e nove mesi, è tornato nel Regno Unito nel 2008.

Gary Glitter ha avuto il suo momento di gloria negli anni ’70, in particolare con il suo soprannome, “I’m the Leader of the (I’m) Gang”.