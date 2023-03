Oscar 2023: John Travolta rende omaggio alle star morte nel 2022 (video)

Domenica sera, durante la 95a edizione degli Academy Awards, John Travolta ha ospitato un momento di ricordo per le star morte nel 2022. Durante la sequenza di In Memoriam, l’attore era visibilmente commosso.

È stata trasmessa una sequenza fotografica filmata, con la musica di Lenny Kravitz.

I netizen hanno presto notato che le persone, inclusi gli attori del film, sono state dimenticate durante la sequenza. Quelli gratuiti Paolo Sorvino e Tony Sirico. Anche l’attrice sudafricana Charlby Dean, morta poco prima dell’uscita del suo film Triangle of Sorrow, era assente dalla scena, così come Anne Heche. Infine assente l’attrice Sacheen Littlefeather, nota per i suoi ruoli minori. Aveva celebrato l’edizione 1973 degli Academy Awards. Mentre stava per rappresentare Marlon Brandon per il suo ruolo in ” Padrino Ho trasmesso la lettera di rifiuto del rappresentante.