Questi due DLC tanto attesi sono finalmente disponibili e li adorerai

The Sims 4 sfrutta ancora una volta i nuovi contenuti per arricchire l’esperienza di gioco principale. Naturalmente questo potrebbe aumentare il conto, ma almeno il tuo gioco sarà più completo di prima.

Il mondo di Sims 4 si è arricchito con due nuove collezioni che promettono momenti romantici indimenticabili per la tua famiglia. Questi nuovi DLC, chiamati Riviera Retreat e Cozy Bistro, sono progettati per incoraggiare incontri romantici in ambienti glamour. Perfetto per chi desidera una vita amorosa virtuale perfetta. Questo è ciò che sappiamo.

The Sims 4 diventa molto romantico

I videogiochi sono spesso criticati per aver trascurato gli aspetti romantici e le interazioni più profonde tra i personaggi. The Sims 4, famoso per la sua simulazione della vita reale, cerca di sopperire a questa carenza con queste due nuove espansioni. Forniscono ambienti che aiutano le relazioni romantiche a prosperare, che si tratti di appuntamenti romantici o momenti rilassanti tra due persone.

Il primo gruppo, Riviera Retreat, trasforma il tuo gioco in un vero “paradiso”. Come un’antica piscina circondata da maestosi archi, perfetta per fuggire dalla follia della città. Che tu stia trascorrendo un pomeriggio tranquillo o condividendo un cocktail con un’altra persona importante, questo set ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per creare la tua oasi romantica.

Allo stesso modo, il secondo gruppo, Cozy Bistro, offre un ristorante piccolo e intimo, perfetto per appuntamenti romantici. Questo bistrot è pieno di servizi rustici che aggiungeranno un tocco di raffinatezza alle tue creazioni. Con un lato molto francese.

Disponibilità e dettagli

Questi due set, rilasciati come parte della Stagione dell’Amore di The Sims 4, saranno disponibili a partire da oggi (30 maggio, al momento in cui scriviamo). Mirano ad arricchire l’esperienza di gioco offrendo luoghi appositamente progettati per incoraggiare interazioni romantiche e momenti di complicità.

Il prezzo previsto è di 4,99€ l’uno, oppure 10€ l’intero. Sebbene siano convenienti se hai già gli altri, iniziano ad accumularsi molto se stai appena iniziando The Sims 4 adesso. Con tutti i DLC e i kit riceverai diverse centinaia di euro. almeno. Un sacco di soldi e un mercato davvero entusiasmante per EA.