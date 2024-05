YouTube: ora puoi giocare gratuitamente a 75 videogiochi live sulla piattaforma, ma per alcuni è la “peggiore idea di sempre”

YouTube sta iniziando nel settore dei videogiochi con una raccolta di giochi gratuiti.

Giochi per tutti i gusti

Youtube Ampliare la propria offerta di intrattenimento Integrando una gamma di videogiochi leggeri e gratuiti direttamente sulla sua piattaforma. Questa funzionalità, chiamata “Giochi giocabili”, sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, oltre alla home page.

La selezione di riproducibili offre più di 75 diversi minigiochi, inclusi titoli popolari come Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask e Trivia Crack. Esistono anche giochi sviluppati da Google, come Stack Bounce e GameSnacks. Questa varietà dovrebbe attrarre un vasto pubblico, dai giocatori occasionali a quelli più esperti, anche se sono nuovi Non c’è ancora consenso : “Ogni nuova idea di YouTube negli ultimi quattro anni è stata in assoluto la peggiore.”

Credito immagine: YouTube

L’integrazione dei videogiochi su YouTube ha lo scopo di intrattenere gli utenti e incoraggiarli a rimanere più a lungo sulla piattaforma. In effetti, questi giochi possono servire come distrazione tra due video o durante brevi pause. A differenza dei giochi dell’App Store, YouTube Playables è completamente gratuito e non offre acquisti in-app. Ciò consente a YouTube di differenziarsi dalla concorrenza e attrarre giocatori che cercano un’esperienza di gioco semplice e accessibile.

Al momento non ci sono annunci, ma…

Sebbene YouTube non abbia ancora annunciato l’intenzione di monetizzare i suoi giochi giocabili, è possibile che in futuro verranno integrati annunci pubblicitari. In effetti, i videogiochi potrebbero diventare un nuovo modo per fornire pubblicità mirata agli utenti. Anche altre società tecnologiche, come Netflix ed Epic Games, stanno investendo nei videogiochi. Netflix offre giochi privatamente ai suoi abbonati, mentre Epic Games cerca di eludere le commissioni dell’App Store offrendo il proprio negozio di giochi.

L’arrivo di YouTube nel mondo dei videogiochi conferma la crescente importanza di questo settore. I videogiochi attirano un pubblico ampio e diversificato, rendendoli un potenziale strumento di crescita per le aziende. Inoltre, le nuove tecnologie, come il cloud gaming, consentono esperienze di gioco sempre più coinvolgenti e accessibili. Nel complesso, il lancio di Playables da parte di YouTube rappresenta un nuovo passo nella diversificazione dell’offerta di intrattenimento della piattaforma. Con la sua raccolta di videogiochi gratuiti e diversificati, YouTube spera di fidelizzare i propri utenti e attirare nuovo pubblico – Durante un periodo in cui l’intensità del confronto con gli abituali della piattaforma aumenta.