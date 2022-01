Rilasciati gli AirPods Pro dell’edizione di Capodanno

Il 1 febbraio, a Cina Lei festeggia il suo nuovo anno. Così ho immaginato Apple Un paio di AirPods Pro per l’evento, che ci ricorda AirTag offerto ai giapponesi che acquistano iPhone 12 Al momento. Per ottenerlo, ci sono due possibilità: ordinare un modulo online o recarsi in un negozio.

Questi AirPods Pro sono incisi con un piccolo pezzo Tigre (Animale dell’anno 2022 nel calendario locale), disponibile in Cina, Macao, Hong Kong e Taiwan. Si vende per l’equivalente di circa 225 euro, che è un prezzo più vantaggioso rispetto ai 279 euro per la versione classica in Francia. Ma attenzione, perché questa tariffa non include le tasse di importazione che i funzionari doganali potrebbero addebitarti.

Caratteristiche tecniche

AirPods Pro sono le uniche cuffie Apple da offrire Riduzione attiva del rumore, se escludiamo le cuffie wireless AirPods Max. È resistente agli schizzi e al sudore e dispone di auricolari in silicone che si adattano meglio alle orecchie rispetto agli AirPods 3. Si ricarica utilizzando una custodia MagSafe, compatibile con Qi.

Sotto il cofano, Apple ha integrato il processore H1 e risorse comela mia voce, consentendo un’immersione a 360 gradi nella musica ascoltata. Con il catalogo in streaming di Apple Music, gli utenti possono anche usufruire della modalità Lossless. Per comprendere appieno queste due caratteristiche, Sentiti libero di fare riferimento al nostro articolo dedicato.

Una seconda macinatura nel petto?

Tuttavia, se stai cercando le migliori prestazioni possibili dai tuoi auricolari Apple, la soluzione migliore è probabilmente essere paziente. Voci dalla catena di produzione asiatica dell’azienda scommettono sull’arrivo di a AirPods Pro di seconda generazione Con la prossima parola chiave nel 2022. Per quanto riguarda il marito di oggi, probabilmente offrirà questo prodotto perforazione una personalità.

Questo è attualmente gratuito in forma originale e ti consente di scegliere tra dozzine di simboli e caratteri diversi. È improbabile che l’Anno della Tigre sia un’opzione per AirPods Pro 2, tuttavia, non sembra che le prossime conferenze Apple siano programmate per diversi mesi.