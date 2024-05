E3 2024 Almost: il calendario degli eventi videoludici di giugno da non perdere: scopri una panoramica cronologica delle prossime demo e conferenze – Evento

Giugno è alle porte e con lui la stagione dei convegni dei vari produttori ed editori del mondo dei videogiochi. Per aiutarti a orientarti, ecco una tabella dettagliata che mira ad essere aggiornata regolarmente per non perdere nemmeno un momento dell’enorme quantità di videogiochi che rappresenta. Quasi all’E3 2024 (Marchio registrato da noi).

AG francese diretto 2024

Data e ora : 29 maggio 2024 alle 18:00

La prima conferenza in assoluto ad aprire i balli con un roster di lingua francese e annunci di giochi indie o AAA da casa. Anche l’editore delle Terze Edizioni dovrà effettuare uno o più annunci.

Grandi giochi scioccanti

Data e ora : 31 maggio a mezzanotte

: Durante Grandi giochi Valuterà le sue prossime uscite. Puoi aspettarti annunci lì NintendoInterruttore.

Situazioni di gioco

Data e ora : 31 maggio a mezzanotte

: Conferenza dedicata Stazione di gioco Durante il quale forse potremo scoprire i prossimi titoli NintendoInterruttore O NintendoInterruttore 2non è questo Monster Hunter Wilds ?

Guerra di massa tra bande 2024

Data e ora : 6 giugno 2024 alle 19:00

: Conferenza abbastanza indipendente incentrata sul gioco con alcuni annunci relativi NintendoInterruttore.

Festival dei Giochi Estivi 2024

Data e ora : 7 giugno 2024 alle 23:00

: L’incontro dei grandi giocatori con THE Conference, è quello che ha davvero ucciso l’E3 attirando un gran numero di spot e spettatori. Una conferenza da non perdere.

Giornate degli sviluppatori 2024

Data e ora : 8 giugno 2024 all’1 di notte

: La seconda grande conferenza dedicata ai giochi indie con giochi spesso annunciati NintendoInterruttore.

Vivere la salute 2024

Data e ora : 8 giugno 2024 alle 19:00

: La terza caratteristica dei giochi indie si concentra questa volta sui giochi “carini” e “di beneficenza”, anche se d’ora in poi servirà più come etichetta o nome che come garanzia di qualità reale o soprattutto di buona fede all’interno degli studi esistenti … Molti annunci su NintendoInterruttore l’atteso.

Spettacolo di giochi futuri: spettacolo estivo

Data e ora : 8 giugno 2024 alle 21:00

: Una conferenza con una posta in gioco inferiore e meno titoli rispetto al Summer Games Show, tuttavia, il Future Games Expo è un’opportunità per vedere alcune gemme in arrivo e scoprire nuovi studi.

Xbox Games Show 2024

Data e ora : 9 giugno 2024 alle 19:00

: Il grande incontro per gli appassionati di Microsoft e soprattutto dell’ecosistema X-Box Con tanti annunci e, forse, quest’anno, tanti giochi multipiattaforma.

Expo 2024 dei giochi per computer

Data e ora : 9 giugno 2024 alle 22:00

: Una conferenza dedicata al mondo PC, ma è bene ricordare che un gran numero di giochi presentati durante questa conferenza prima o poi raggiungeranno anche le console. Nintendo.

Ubisoft Forward 2024

Data e ora : 10 giugno in orario ancora da definire

: Numeroso il pubblico degli appassionati Ubisoft che avrà l’opportunità di conoscere meglio il prossimo evento Principe canaglia di Persiail prossimo Assassino di dottrine E forse il prossimo Balla e basta. Alcuni giochi NintendoInterruttore E’ ovviamente previsto.

Nintendo Direct giugno 2024