Queste 75 console Xbox Series X Porsche non sono in vendita | Xbox One

Il Summer Games Festival ci ha quasi fatto credere che un nuovo Forza Motorsport sarebbe finalmente apparso, ma alla fine è stato l’annuncio delle edizioni da collezione dei giochi per Xbox Series X.

Per celebrare il 75° anniversario di Porsche, Xbox ha stretto una partnership con il marchio del cavallo da stivaggio (sì, anche quelli). Presenta un video console molto colorato, ma se stai cercando una Xbox Series X, sappi che non è possibile.

In tutto lo spot, il video segue alcune delle gare leggendarie della Porsche nel corso della sua lunga storia. Ma nessuno potrà acquistare nessuna di queste unità poiché si tratta solo di un concorso riservato a persone che risiedono negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Germania.

Se vivi in ​​Francia, Canada, Svizzera o Belgio, puoi così dimenticare. Altrimenti, puoi andare a Sito del concorso Per inserire i tuoi dati.

Sei console sono in palio, quindi ne mancano 69… non sappiamo ancora cosa o chi.

Per 75 anni, Porsche è stata guidata dall’incessante ricerca dei suoi sogni. Per celebrare questa impresa, Xbox 75 ha creato console e console Xbox Series X in edizione limitata, con design personalizzati ispirati ai più grandi colori da corsa dei 75 anni di storia di Porsche.