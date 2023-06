Prince of Persia, Mortal Kombat, Final Fantasy VII… tutti i giochi annunciati al Summer Game Fest 2023

Se l’E3 non ci sarà più fino a nuovo ordine, giugno sarà ancora il mese dei videogiochi per eccellenza, come dimostra il Summer Game Fest, la grande convention videoludica che ha sostituito il tardivo festival.

Prince of Persia: The Lost Crown, un gioco completamente nuovo della serie

È stata una sorpresa inaspettata, ma Prince of Persia è tornato per la prima volta dopo 13 anni con una nuova puntata originale. Questa volta si tratta di un platform 2D, che si discosta dai precedenti giochi 3D. Nonostante questo, possiamo aspettarci mosse incredibili come quelle che faceva Ubisoft con Assassin’s Creed e ovviamente con il franchise in questione. L’uscita del gioco è prevista per gennaio.

Mortal Kombat: il gameplay rivelato per la prima volta

Questo, d’altra parte, era molto atteso. Il famoso franchise di combattimento ritorna in uno stile molto comico e divertente con una grafica di ultima generazione più eccitante, in bellissime ambientazioni. È un riavvio ambientato in un mondo completamente nuovo, ma conterrà cameo dei personaggi della prima saga. Gioco molto sanguinoso.

Sentiero dell’esilio 2 Exoprimal et al

Non tutte le presentazioni al Summer Game Fest 2023 sono così sorprendenti, ma ciò non significa che abbiano poca importanza. Abbiamo avuto la possibilità di vedere le prime immagini di gameplay di Path of Exile 2, l’atteso seguito della prima opera. Sfortunatamente, la demo era limitata a pochi secondi di gioco.

Per quanto riguarda Exoprimal, abbiamo assistito a pochi minuti di un trailer molto intenso. I dinosauri sono fantastici!

Il trailer della terza stagione di The Witcher è stato finalmente rivelato

L’ultima stagione della serie, con protagonista Henry Cavill, ha finalmente svelato il tanto atteso trailer. È sorprendente come si può immaginare. Tuttavia, date le recenti critiche che la serie ha dovuto affrontare, dovremo aspettare fino a quest’estate per avere un’idea reale.

Sonic ritorna quest’anno

L’iconico porcospino blu e tutti i suoi amici sono tornati in un gioco che rende omaggio alla pura tradizione di Sega. Sonic Superstars è l’azione al suo meglio, proprio come i fan lo adorano. Saranno felici di poter incontrare di nuovo il dottor Eggman.

Honkai Starrail, il nuovo gioco di Mihoyo Studio

Il quarto capitolo del franchise Honkai Impact è ancora in versione beta, ma abbiamo avuto l’opportunità di vedere nuove immagini fedeli alle tradizioni dello studio cinese. Niente di sorprendente, ma i fan di Honkai o Genshin saranno sicuramente soddisfatti.

Life of P: un gioco affascinante in un mondo fatiscente

In uno stile che ricorda Dishonored, Life of P racconterà una versione specifica della storia di Pinocchio. Sfortunatamente, il gioco è stato posticipato di un mese, ma niente panico! Per chi non vede l’ora, la demo è ora disponibile.

SandLand, il nuovo gioco di Toriyama

Il creatore di Dragon Ball Z, Toriyama, non ha creato solo un’opera. SandLand, uno dei suoi manga più popolari, sarà adattato in un gioco ambientato nel deserto, che ricorda l’universo di Mad Max, e utilizzando l’Unreal Engine.

Alan Wake II: Finalmente alcune foto

L’atteso seguito del gioco horror ci regala alcune foto e un’intervista Infine, qualche notizia sul gioco, che uscirà ad ottobre. Abbiamo alcuni dettagli della storia che si intrecciano con il destino di Alan Wake e di un nuovo personaggio, Saga. Indagheranno sugli omicidi rituali e creeranno suspense per i giocatori. Abbiamo anche dato un’occhiata al nuovo gameplay e al nuovo personaggio, con uno stile snervante che delizierà i fan.

Warhammer 40K: Space Marine!

Un universo più oscuro ritorna in tutta la sua “risoluzione”, mettendoti nei panni di un vero marinaio alieno. Unisciti all’impero con un massimo di tre giocatori e proteggi l’umanità dagli invasori alieni. Per l’Imperatore!

