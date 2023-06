Patch 10.1.5: ingrandisci le 7 linee temporali e sconfiggi i boss – World of Warcraft

Gli Squarci temporali nella patch 10.1.5 rivelano gradualmente i loro segreti. Anche se qualche bug vi impedisce ancora di scoprire l’intero contenuto di questa funzionalità, sappiate che inevitabilmente ci passerete un po’ di tempo, se non altro grazie ai tanti bonus disponibili.

Vi ricordo che la frattura temporale è un evento che si svolge a Taldraso, nel serbatoio della fortezza di Tiro. Durante questo, i giocatori possono segnalare a Soridormi che desiderano partecipare. Verrai quindi mostrato in una versione alternativa dell’area in cui eseguirai diverse attività:

Uccidi i mostri in un anello

Ferma un nemico specifico

Risolvi i puzzle

Dopo circa 8 minuti (sì, è veloce), si apre un portale al centro dell’area. Quest’ultimo porta a un capo che deve essere eliminato. Se puoi uccidere mob ordinari da solo, il boss richiede un gruppo o almeno la presenza di più giocatori.

Le divisioni temporali possono contenere più temi la cui rotazione non è ancora nota. Tuttavia, al momento ce ne sono sette, ognuno con un capo specifico:

Azeroth kisa: Devi uccidere il signore della guerra Mikagon.

kisa: Devi uccidere il signore della guerra Mikagon. visite : Devi uccidere Illidan Grantempesta.

: Devi uccidere Illidan Grantempesta. Izmerlot : Devi uccidere Gill’dan, la versione Murloc di Gul’dan da cui esiste un incantesimo molto simile.

: Devi uccidere Gill’dan, la versione Murloc di Gul’dan da cui esiste un incantesimo molto simile. Azmoren : Devi uccidere il Re dei Lich sul Trono di Ghiaccio.

: Devi uccidere il Re dei Lich sul Trono di Ghiaccio. azeroth kisa: devi uccidere la furia di un mostro.

kisa: devi uccidere la furia di un mostro. Olderoth : Dovresti uccidere Freya.

: Dovresti uccidere Freya. Terre di guerra : Devi uccidere una versione alternativa di Varian Wrynn (vedi schema sotto).

Una volta ucciso il boss, puoi convalidare la missione con Soridormi e raccogliere ricompense. Nota che le nuove missioni giornaliere in Fringe of Aeons sono strettamente legate alle divisioni poiché come ricompensa riceverai in particolare un oggetto che ti garantisce un bonus dai boss.

Varian Wren (foto di D LeysTV)