Questa stella alla fine disprezza tutti?

Una settimana prima che gli abitanti del castello di Dammarie-les-Lys lascino l’avventura, dopo la grande vittoria di Anisha. Se è probabile che la vincitrice stia già lavorando al suo futuro album, anche le sue compagne mettono in sequenza i progetti, in particolare i finalisti che possono già attingere ai titoli originali composti per loro durante l’ultima settimana del concorso. Lewis ha avuto l’opportunità di collaborare con Solomon nel suo titolo “Même pas mal”, Lea con Vitaa in “Plus fort”, Enola con Hoshi per “Plus Fort” e Anisha con Camélia Jordana, che ha scritto “Who’s Over There” per lui .







Se le star emergenti possono contare sui loro artisti per il loro viaggio musicale, chiaramente non è stato così per i padrini di questa versione di Star Academy. Per il suo ritorno, il creatore di comunicazioni ha voluto celebrare l’occasione dando il via a una star internazionale all’avventura, e Robbie Williams sembrava pronto. Tuttavia, la sua partecipazione nel corso delle settimane è stata piuttosto deludente, sia che si tratti del suo debutto in video o della sua irriverente entrata sul palco durante la finale. ” Non l’abbiamo visto per tutta la stagione, scendere le scale e mostrare il sedere In particolare un tweet lo ha denunciato, mentre un altro ha suggerito: L’anno prossimo, porta un artista premuroso come padrino, non un tipo dal naso tenero… »