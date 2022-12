Kate osa indossare un abito verde audace per un gala nel clima

persone e re

Il principe William e sua moglie Catherine sono stati ospiti d’onore agli Earthshot Awards di Boston venerdì.

Cosa potrebbe esserci di meglio in un evento meteorologico che indossare un vestito verde. Il principe William e sua moglie Kate Middleton sono stati gli ospiti d’onore venerdì agli Earthshot Awards, sponsorizzati dalla loro Royal Foundation, che premia le persone che hanno preso parte alla difesa dell’ambiente. Per questa occasione speciale organizzata mentre la coppia reale è attualmente in visita ufficiale a Boston negli Stati Uniti, la Principessa del Galles ha optato per un abito colorato che si sposa perfettamente con il tema della serata.

Il Principe e la Principessa del Galles stanno brillando! Il principe William e Kate Middleton hanno partecipato agli Earthshot Awards 2022 a Boston venerdì sera. pic.twitter.com/cjV8CVuPSl – ExtraTV (extraTV) 2 dicembre 2022

Per promuovere ulteriormente la responsabilità ambientale, gli organizzatori hanno chiesto agli ospiti di indossare solo abiti usati, vietando loro di acquistarne di nuovi. E su una piattaforma britannica dedicata al noleggio di abiti, la mamma di George, Charlotte e Louis si è imbattuta in questo capo. Quest’ultima però è già abituata a indossare più volte gli stessi abiti, e non esita mai a riutilizzare i suoi abiti da festa, dando loro nuova vita grazie all’aiuto dei suoi stilisti. E ha accompagnato il suo abito lungo venerdì con una collana di smeraldi e diamanti per la principessa Diana. Quanto a William, indossava un completo di velluto blu scuro già visto in eventi precedenti.

Durante la serata, Kate e William hanno incontrato alcuni dei loro amici, tra cui il calciatore David Beckham e l’artista Ellie Goulding, che sono stati invitati a cantare al loro matrimonio nel 2011.