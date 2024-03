Questa serie Disney+ potrebbe salvare la Marvel: i fan aspettano il ritorno dei suoi supereroi da 27 anni

Sono passati diversi decenni da quando questa serie è stata pubblicata e finalmente sta tornando alla ribalta. Una revisione completa degli originali, fedele all'azione principale, animazioni precise e puntate potenti, questo è ciò che offre questa nuova colorata serie anime. Divertimento assicurato!

Nel 1992 è stata rilasciata la serie animata X-Men, adattato dai fumetti Marvel. Questa serie è diventata una serie cult per un'intera generazione ma dal 1997 non è più stato pubblicato nulla. Ormai è storia antica perché i primi episodi di X-Men '97 È appena andato in onda ed è stato elogiato all'unanimità. Vediamo cosa pensa la stampa di questa serie televisiva che sembra accontentare tutti, appassionati e neofiti del genere.

Abbonati a Disney+

Cos'è il film X-Men '97?

X-Men '97 Si tratta quindi di una serie animata di 10 episodi che viene trasmessa in streaming ogni settimana su Disney+ dal 20 marzo 2024. Finora sono stati consegnati solo 3 episodi e segue la serie del 1992. Presenta un gruppo di mutanti che si evolvono negli anni '90, in un momento in cui l'intera popolazione li temeva. Tuttavia, devono unirsi per proteggere tutti i cittadini da un pericolo che non hanno mai affrontato prima.. Da quando i Disney Studios hanno acquisito la Fox, nessun progetto sugli X-Men ha ancora visto la luce. Tuttavia, la licenza è continuata attraverso i due film di Deadpool, brillantemente diretti da Ryan Reynolds. Ma con il terzo film d'azione che sembra unirsi all'MCU e a questa serie animata di alta qualità, è chiaro che la Disney vuole mettere i mutanti in prima linea.

Cosa ne pensa la stampa?

La stampa all'unanimità: X-Men '97 È un ottimo seguito della serie originale. La rivista Premiere sotto l’influenza della magia fa notizia”.Uno scatto nostalgico molto divertente“La scrittura del programma televisivo animato è elogiata da”Buoni dialoghi e trama avvincenteDa parte sua, il quotidiano The Verge ha elogiato il lavoro presentato come una continuazione, sottolineando che la serie “Rende perfettamente omaggio ai mutanti dell'opera originale – con alcuni avvertimenti – prendendo la loro storia ed evidenziando con nostalgia ciò che li ha resi icone negli anni '90“. Ma la serie sembra soffrire di una storia che non darà i suoi frutti entro la fine della prima stagione, il che potrebbe frustrare più di una persona.. La serie però non è ancora finita, quindi aspettiamo pazientemente che siano disponibili gli altri sette episodi. In questo momento puoi guardare i primi 3 film su Disney+.

Note stampa

Complessi di note:

Pomodori marci: 98/100

Metacritico: 82/100

Giornalismo:

Geeksand.com: 4,5/5

IGNO: 4,5/5

Radar dei giochi: 4,5/5

Sito web IMDB: 4.5/5

Impero: 4/5