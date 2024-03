Claude Francois Junior rivela di essere in contatto con suo padre Claude Francois: “Ho segnali regolarmente”

Nel marzo del 1978, aveva appena dieci anni quando suo padre, Claude François, morì accidentalmente all'età di 39 anni. Da allora, Claude François Junior ha potuto contattare suo padre. Questo è ciò di cui si fida 26 marzo 2024 di Jordan De Luxe. L'ospite, su C8, ammette:“Ho dei segni, regolarmente, sì, credo.”Aggiungendolo sempre “Relativo a progetti correlati“.

“Viene da una certa distanza nel cervello.”

L'ultimo è un progetto di crociera che Claude François Junior prepara da diversi anni. E si fida:“In un modo molto strano, è passato un anno e mezzo da quando abbiamo rifatto tutti gli artwork per i remix di mio padre, sulle barche, lui è sempre al mare. Se guardi le playlist della piattaforma, i remix più recenti, ogni volta che è sulle barche con il mare alle spalle e ho pensato… “Dopo è finita”..

Inoltre, Claude François a volte gli manda delle lettere, “Nei sogni, di tanto in tanto”, Egli ha detto. ““Viene da una dimensione nel cervello.”Assicura a suo figlio che non gli sta parlando, ma lo sente “Segni di presenza amorevole”. Purtroppo ““È sottile ed in realtà è molto raro.” Confessa anche lui, quindi resta “Ascoltare i segnali” E altri “Collegato” Per non perderti nulla, spiega Jordan De Lux.

Claude François Jr., appassionato di numerologia, ammette di aver provato a contattare suo padre.Da persone che hanno questo potere”.. Anni fa, ricorda, fece una consulenza per risolvere un problema relativo alla carta “Non ricordo cosa ci avesse avvertito. Siamo andati lì con mio fratello, ed è stato molto sorprendente perché la persona che ci ha detto 'È dietro di te, lo vedo' ci ha detto 'Ha il dito bruciato.'”.

“È stato fulminato e il suo dito era già nero“

Una vera scoperta per i bambini che non ne sapevano nulla. Claude François Junior ammette: “In realtà, non avevo mai visto mio padre sul letto di morte, quindi non so se il suo dito fosse bruciato, così l'ho scoperto quel giorno. Sì, era stato fulminato e in realtà aveva un dito nero.”

Claude Francois Jr. rivela di essere in contatto con suo padre, Claude Francois! L'intero spettacolo può essere visto su myCANAL ->https://t.co/cDBz4jhnQ7pic.twitter.com/zEpiCU1Twm – C8 (@C8TV) 26 marzo 2024

