Questa scatola rivoluzionaria ti consente di trasformare CarPlay cablato in wireless ed è attualmente scontato dell’11%!

L’era delle comunicazioni via cavo è ormai finita! In effetti, questo piccolo strumento carlinkit 5.0 Ti consente di connettere il tuo smartphone tramite Bluetooth o Wi-Fi per utilizzare CarPlay senza collegare il telefono all’auto. Rivoluzione nella tecnologia! Inoltre, lo è Attualmente a 100 euro invece di 116 euro su Amazon !

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, ecco i cinque elementi essenziali per i tuoi nuovi propositi! È un buon affare? numero uno nelle vendite, Carlink 5.0 è ora una rivoluzione per il tuo smartphone! A Solo 100 euro invece di 116 euroSu Amazon Questo dispositivo cambierà radicalmente la tua vita eliminando tutti i cavi ingombranti nella tua auto. Questo dispositivo è stato valutato 4.0/5 da 120 utenti ed è stato appositamente approvato dal team Good Deals! Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco. carlinkit 5.0 adattatore carlink : questo strumento facile da usare converte CarPlay cablato in CarPlay wireless o Android Auto cablato in Android Auto wireless, consentendoti di eliminare le catene dei cavi,

Collega e usa : Tutto funziona come un iPhone o un telefono Android diretto. Nella tua auto tutti i comandi al volante funzionano perfettamente, senza ritardi o problemi di risposta. Con l’adattatore wireless Carlinkit 5.0, puoi utilizzare facilmente il controllo vocale, i pulsanti OEM, il volante e il touchscreen per la riproduzione di musica, la navigazione GPS in tempo reale, WhatsApp, Spotify e la messaggistica;

Connessione automatica e prestazioni stabili : la velocità di trasmissione Bluetooth 5.0 è 2 volte superiore e il Wi-Fi aggiornato a 5 GHz è più veloce, con una maggiore capacità anti-interferenza e una connessione più stabile;

Servizio professionale : Goditi prodotti di alta qualità in totale sicurezza. Per questo adattatore wireless, Carlinkit fornisce supporto tecnico a vita, rimborso incondizionato di 30 giorni e garanzia/sostituzione di 12 mesi. READ Serie dell'Apple Watch Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco. Questi sei libri di cucina di livello mondiale, uno più esotico dell’altro, aggiungeranno divertimento ai tuoi piatti!