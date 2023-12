La verità dietro l’hype di Google Gemini

Google I dettagli su uno dei suoi progetti più ambiziosi del decennio sono stati recentemente portati alla luce: gemelloche è stato sviluppato in tre tipologie, Nano, Bro, et al. L’azienda ha introdotto l’ultima versione come Il modello linguistico AI più potente sul mercatolodandolo in particolare Risultati superiori a GPT-4 In molti test delle prestazioni.

Ha anche pubblicato quasi venti video su questo argomento sul suo canale Youtubealcuni dei quali mostrano la presunta ingegnosità di gemello. un modo di l’alfabeto Per mostrare i muscoli di fronte a un successo strepitosoOpenAI. Tuttavia, sembra che Google abbia falsificato una di queste demo Per stupire gli spettatori. Questa strategia sembra aver funzionato perfettamente data la popolarità del video. Ha ricevuto più di due milioni di visualizzazioni, mentre Negli anni venti che è stato pubblicato Google SU gemello, Solo 5 superano le 200.000 visualizzazioni. Numeri un po’ bassi rispetto agli 11 milioni di iscritti al canale dell’azienda sulla propria piattaforma.

“Incredibile”, sì, ma no

Il video “falso” è quello che mostra la capacità di farlo gemello in prima linea Per descrivere ciò che vede. Il video sembra mostrare un essere umano che interagisce direttamente con l’intelligenza artificiale. L’individuo disegna, poi lo richiede oralmente gemello Per descrivere ciò che ha appena disegnato. I Gemelli rispondono rapidamente descrivendo accuratamente ciò che vedono. Ciò ha scatenato una rapida reazione da parte degli utenti di Internet, con alcuni che hanno descritto il video come “Affascinante“Sui social [X]. Lo condividiamo nuovamente con voi:

Google ammette l’inganno

A prima vista, possiamo credere rapidamente in imprese che l’intelligenza artificiale non è ancora stata in grado di realizzare. Ma leggendo la descrizione del video ci rendiamo subito conto che non c’è nulla di eccezionale: “Ai fini di questa dimostrazione, la latenza è stata ridotta e l’output di Gemini è stato troncato per brevità“. in altre parole, Google Modificando la velocità con cui l’IA risponde aggiungendo audio e video, Il che indica chiaramente che si tratta di un’interazione diretta con gemelloColui che sente e vede.

Infatti, l’azienda ha ricevuto solo descrizioni accurate in “Utilizzo di immagini fisse dalla sequenza e istruzioni in tutto il testo“, secondo quanto riportato Bloomberg Da un portavoce del gruppo. Il che è molto diverso da quello che il video potrebbe suggerire. Ciò non è eccezionale, dato che, in effetti, GPT4 Anche questo può essere ottenuto, la prova è qui sotto. ho chiesto da gpt–4 Per descrivermi l’immagine di copertina del nostro articolo sul gioco Stray, recentemente rilasciato su Mac, ecco il risultato:

Come puoi vedere, la descrizione è accurata e non ha nulla da invidiare a ciò che offre Google. Per quanto riguarda i test prestazionali di cui sopra GPT-4È bene ricordare che questo è un progetto completato già più di un anno fa, quindi… Google Ho faticato a superarlo di alcuni punti sulla maggior parte dei criteri e ho fallito su alcuni di essi.

Da un lato, alcuni analisti ritengono che, dato il piccolo divario nei risultati tra i due, Non ci sono prove Per il fatto che nell’uso reale è maggiore di GPT-4 Tenendo conto di altri criteri. D’altra parte, mentreOpenAI sviluppato GPT-5 Da un po ‘di tempo, Google Difficilmente migliore di GPT-4È senza dubbio molto meno efficiente del suo fratello minore.

