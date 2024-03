L'allungamento di Mercurio, della Luna e dei pianeti: cosa vedrai nel cielo a marzo 2024?

Non c'è bisogno del telescopio per godersi gli spettacoli celesti. Ecco i fenomeni astronomici visibili ad occhio nudo in Francia nel marzo 2024.

Febbraio, il mese più corto dell'anno, è finito! Ora per marzo 2024. In attesa di scoprire se la promettente cometa Satana sarà chiaramente visibile questo mese, è possibile aspettarsi altri fenomeni astronomici. Di seguito sono riportati quelli accessibili senza telescopio, anche per i principianti in astronomia.

E per coloro che vogliono approfondire l'esplorazione del planetario, Numerama ha una selezione di telescopi per osservare le stelle.

Fasi lunari

L'unica luna naturale del nostro pianeta è anche l'oggetto astronomico più facile da ammirare nel cielo notturno. Ecco le fasi lunari di marzo 2024.

IL Domenica 3 marzo È l'ultimo quarto di luna. Durante questa fase possiamo vedere metà della luna, la metà occidentale della quale è illuminata dal sole.

È l'ultimo quarto di luna. Durante questa fase possiamo vedere metà della luna, la metà occidentale della quale è illuminata dal sole. IL Domenica 10 marzo Rappresenta la fase della Luna Nuova. Poiché la stella è associata al Sole, non è quindi visibile nel cielo.

Rappresenta la fase della Luna Nuova. Poiché la stella è associata al Sole, non è quindi visibile nel cielo. IL Domenica 17 marzo Questa è la fase del primo quarto. Questa volta la luna splende nella sua metà orientale.

Questa è la fase del primo quarto. Questa volta la luna splende nella sua metà orientale. IL Lunedì 25 marzoÈ il momento della luna piena, ovvero il momento in cui la luna è rivolta verso il sole. L'intero lato visibile è illuminato.

La luna tra le nuvole. // Fonte: Canva

I pianeti sono visibili ad occhio nudo

I pianeti del sistema solare visibili ad occhio nudo saranno poco meno di marzo 2024. Marte e Saturno non sono rilevabili, mentre Venere sfreccia. Ma Mercurio e Giove sono lì.

Ecco gli orari e i segni zodiacali per vedere i pianeti ad occhio nudo.

Mercure Venere Giove Dall'1 alle 9 invisibile 7:10 – 7:30

Capricorno 18:30 – 23:40

ariete Dalle 4 alle 10 invisibile invisibile 18:40 – 23:20

ariete Dalle 11 alle 17 19:00 – 19:40

Pesci invisibile 18:50 – 23 ore

ariete Dalle 18 alle 24 19:10 – 20:20

Pesci invisibile 19:00 – 22:40

ariete Dal 25 al 31 19:20 – 20:30

Pesci invisibile 19:10 – 22:20

ariete

E altri fenomeni astronomici

Infine, altri fenomeni astronomici permeano i cieli di marzo 2024 in Francia.

IL Domenica 3 marzo La luna è vicina alla bellissima stella Antares, che si trova nella costellazione dello Scorpione.

La luna è vicina alla bellissima stella Antares, che si trova nella costellazione dello Scorpione. IL Mercoledì 13 marzo Giove in duetto con la mezzaluna lunare.

Giove in duetto con la mezzaluna lunare. IL Mercoledì 20 marzo , è l'equinozio di primavera (non il 21 marzo), esattamente alle 4:06. Anche se non c'è nulla di particolare da notare, è l'occasione per ricordare che le stagioni hanno un'origine astronomica.

, è l'equinozio di primavera (non il 21 marzo), esattamente alle 4:06. Anche se non c'è nulla di particolare da notare, è l'occasione per ricordare che le stagioni hanno un'origine astronomica. IL Domenica 24 marzo Mercurio raggiunge la sua massima elongazione la sera. Il pianeta può essere facilmente osservato ad occhio nudo o con un binocolo.

Mercurio raggiunge la sua massima elongazione la sera. Il pianeta può essere facilmente osservato ad occhio nudo o con un binocolo. IL Domenica 31 marzoÈ un cambio di ora e la Francia passa all'ora legale. Le due del mattino saranno le tre del mattino.

Ora sai cosa verrà osservato nel marzo 2024! Buone notti stellate.

Questo contenuto è stato bloccato perché non hai accettato i cookie e altri dispositivi di tracciamento. Questo contenuto è fornito da YouTube.

Per visualizzarlo, devi accettare l'utilizzo dei tuoi dati da parte di YouTube, che potrebbe essere utilizzato per i seguenti scopi: consentirti di visualizzare e condividere contenuti con i social media e promuovere lo sviluppo e il miglioramento dei prodotti e accessori Humanoid. Partner, mostrarti annunci personalizzati in base al tuo profilo e alla tua attività, definire un profilo pubblicitario personalizzato, misurare le prestazioni degli annunci e dei contenuti su questo sito e misurare il pubblico di questo sito (Per saperne di più) Accetto tutto Gestisci le mie scelte

Scopri Numerama+



Vuoi sapere tutto sulla mobilità del futuro, dalle auto elettriche alle e-bike? Iscriviti ora all'ultima newsletter di Wat!