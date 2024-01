Questa opzione gratuita migliora notevolmente la qualità del suono delle chiamate dallo smartphone

Sei stanco di quelle conversazioni telefoniche impercettibili, con una voce media, ovattata e alta? Tuttavia, è sufficiente attivare l'opzione gratuita inclusa nel pacchetto per usufruire di un suono di alta qualità…

Vuoi telefonare nel 21° secolo utilizzando il tuo smartphone? Da diversi anni gli operatori di telecomunicazioni offrono un'opzione che ti consente di goderti un suono di alta qualità delle tue conversazioni. Addio parassiti e altri fronzoli che interrompono la buona intesa degli interlocutori. Per fare questo si affidano a due tecnologie consolidate: VoLTE e VoWifi. Dietro queste scorciatoie ci sono due canali attraverso i quali viaggia il suono.

Innanzitutto, VoLTE (Voice over LTE) non è altro che la rete 4G implementata dagli operatori. Pertanto le chiamate da cellulare non utilizzano la classica rete 2G o 3G. Il secondo, VoWifi, applica lo stesso principio, ma questa volta le chiamate vengono effettuate tramite la rete Wifi a cui è connesso il cellulare, ad esempio a casa, in un hotel o in un ristorante. In entrambi i casi, la voce viene rapidamente convertita in pacchetti di dati per viaggiare su Internet.

VoLTE e VoWifi hanno solo vantaggi. Innanzitutto, la qualità del suono delle chiamate è molto superiore a quella effettuata su una rete standard. Il suono è chiaro, senza interruzioni o interferenze, sia che utilizzi l'altoparlante e il microfono dello smartphone o le cuffie con cavo o wireless. Pertanto, effettuando una chiamata VoLTE o VoWIfi non si perde la connessione Internet durante la conversazione a differenza delle chiamate tradizionali. Potrai così cercare informazioni sul web utilizzando il tuo smartphone rimanendo in contatto con il tuo corrispondente. pratico.

La buona notizia è che non è necessario sottoscrivere un'opzione a pagamento per usufruire di VoLTE e VoWifi. Se il tuo piano di telefonia mobile include un limite dati per la connessione Internet, ci sono buone probabilità che tu possa usufruire delle chiamate telefoniche HD senza costi aggiuntivi. Ti basterà verificare dalla tua area personale che l'opzione sia attiva presso il tuo operatore. Questo è il caso predefinito di Orange, Bouygues Telecom e SFR. Con Free devi inviare un codice speciale per attivarlo sulla tua linea. E con gli MVNO (operatori virtuali come Auchan Telecom, NRJ Mobile, La Poste Mobile, Prixtel, Réglo Mobile, ecc.), spesso è necessario chiamare il servizio clienti per approfittarne, quando li propongono.

Tieni presente per inciso che le chiamate effettuate tramite VoLTE o VoWifi non influiscono sul tuo piano dati mobile. Vengono conteggiate come chiamate classiche. Successivamente è necessario utilizzare anche uno smartphone compatibile e sfruttare la copertura 4G o WiFi. La stragrande maggioranza degli attuali telefoni cellulari. Infine è necessario verificare sul cellulare che l'opzione sia attivata nelle impostazioni (leggi il nostro whitepaper). Per garantire che le tue chiamate VoLTE vadano a buon fine, non potrebbe essere più semplice. Disattiva il WiFi sul tuo cellulare ed effettua una chiamata. Se l'icona 4G o LTE rimane visualizzata, va bene.

Per sfruttare al massimo l'audio ad alta definizione durante una chiamata, il tuo interlocutore dovrebbe avere anche VoLTE o VoWifi. Altrimenti, il suono verrà automaticamente impostato sulla qualità più bassa. Inoltre, se durante una conversazione si perde la connessione alla rete 4G, la chiamata non verrà interrotta. Il telefono passerà automaticamente, senza interruzioni, alla rete 2G o 3G e ritornerà alla qualità normale. Ti mostrerà subito la differenza di qualità!