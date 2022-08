Jennifer Lopez sconvolta: “È un video rubato”

Dopo il loro primo scambio di desideri in un piccolo panel a Las Vegas il mese scorso, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno presentato la copertina sabato 20 agosto. nella lista? Una festa in pompa magna, nell’enorme villa dell’attore, a Hampton Island, in Georgia. L’abito da indossare? bianca. E tra gli ospiti? Certo… Matt Damon.

Se vengono filtrate necessariamente pochissime informazioni su questo matrimonio (la sicurezza è a discrezione degli sposi), è perché la cantante stessa preferisce rivelare le foto delle sue celebrazioni. Come prova, ogni ospite doveva firmare un accordo di riservatezza prima di andare al matrimonio delle due stelle. Tranne qui, come svelato da TMZ, che ha ottenuto il video in questione, qualcuno non stava rispettando il contratto e quindi si sarebbe preso il jackpot in contemporanea.

Nelle foto, possiamo vedere JLo esibirsi davanti al marito seduto di fronte a lei, microfono in mano, accompagnata da ballerine e in abito da sposa. Un momento di intimità privata ha reso Jennifer Lopez verde di rabbia. Questo video è stato girato senza la nostra autorizzazione. Ho scritto sulla pagina Instagram di jlow0rld. Tutti quelli che hanno fatto questo hanno approfittato del nostro momento speciale. Non so da dove venga, perché abbiamo patti segreti e abbiamo chiesto a tutti di non condividere nulla del nostro matrimonio. È una nostra scelta partecipare o meno”. Conclude il suo discorso ad alta voce: Questo video è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro”.