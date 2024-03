Questa morte improvvisa lo spinse a lasciare la Normandia con la moglie per il sud della Francia

Ultimo tour per il cantante 77enne che ha deciso che è ora di ritirarsi. Se Michel Sardou Ha vissuto a lungo a NormandiaQuesto morte Ciò lo ha spinto a lasciare questa regione francese che gli sta a cuore. D'ora in poi, sotto il sole del sud della Francia, intende godersi i vecchi tempi in compagnia di sua moglie.

Per molti anni gli è stato vicino Deauville Dove viveva la persona nata nel 18° arrondissement di Parigi. Se fa questa scelta, così sia Con amore A quella che ha sposato nel 1999. Anne-Marie Perrier, ex caporedattrice della rivista, infatti, cervo est Originario della regioneCome ha spiegato l'artista. ” Ha vissuto tutta la sua infanzia non lontano da qui, sul monte Kanisi. Per me Deauville era come l'Inghilterra, con la pioggia costante. “, Lo ha affermato durante un'intervista ai media Actu.fr Nel dicembre 2022.

La morte ha spinto Michel Sardou a lasciare la Normandia

Tuttavia, è diventato associato alla regione. E ha preso Passione per i cavalli Corse anche se era già interessato alle corse dei cavalli. Fino a quando non ne è diventato proprietario lui stesso. E quindi lo sapevaAlec TestaCosa ti succede Harras de Quesnay. L'uomo si prese cura dei cavalli di Michel Sardou e i due divennero amici.

Ma no Muore l'ex addestratore di cavalli da corsa Nel 2022 ha sconvolto il suo amico. « Alec era mio amico. Ora non so dove mettere i miei cavalli. Ero a casa a Quesnay, ho fatto quello che volevo, sono venuto, sono venuto… È poco Triste che sia finita. », Ha anche spiegato. È così che l'uomo che ha venduto più di 100 milioni di dischi nel corso della sua carriera ha deciso di lasciare la regione.

Michel Sardou ha acquistato la sua villa per capriccio

Ce l'ha Ha venduto la sua villa De la Halle, costruito nel XVI secolo. Qualche decennio fa era così bunt Uscendo dal ristorante con la moglie, che lo ha acquistato. ” Gli ho detto: “Senti, voglio comprare una casa, ma voglio che sia nel raggio di sette chilometri dai profiteroles al cioccolato”. Lascia il ristorantePasso davanti all'agenzia immobiliare e vedo una graziosa villetta che decido di acquistare subito. “, Egli ha detto.

IL Partire Michele Sardou e sua moglie hanno lasciato un segno nei residenti, ha osservato il sindaco Regine Kurzidlo. ” Sono molto triste Dalla loro partenza. Andavamo molto d'accordo, Anne-Marie è una donna meravigliosa. Le nostre discussioni sono state sempre cordiali. A Fauville, Tutti se ne pentono Vederli partire. “, Il prescelto è stato trasferito.

Michel Sardou trascorrerà i suoi vecchi tempi nel Sud

Colui che lo darà La festa finale Così venerdì 29 marzo, a Brest, ha deciso di tornare a vivere lì Appartamento parigino. Una soluzione praticabile, ma non era affascinante per lui. “Mi fa bene perché lavoro lì. Ma è molto grande e lo è problema. Non mi piace la proprietà condivisa. Mi piace fare quello che voglio, quando voglio. “, Confesso.

Ma presto diventerà storia antica, perché lo farà Michel Sardou Si stabilisce nel sud. Si comprò una villa meravigliosa Si trova nel villaggio di Bormes-les-Mimosas, precisamente sulla collina di Cap Bénat. Il posto è È popolare tra i milionari E i personaggi. Ha finanziato Investimento costoso Con la vendita del suo appartamento e della sua villa.