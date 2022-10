È morto Robbie Coltrane, noto per aver interpretato Hagrid in “Harry Potter”.

L’attore aveva 72 anni.







14/10/2022



Sobbie Coltrane, nota tra l’altro per il ruolo di Hagrid nella serie di film Harry Potter, all’età di 72 anni. Il suo agente ha detto venerdì ai media britannici che l’attore era morto in un ospedale vicino a casa sua nella città scozzese di Larbert. La causa della morte non è stata ancora annunciata.







L’attore, il cui vero nome è Anthony Robert Macmillan, ha interpretato Hagrid Half-Giant, Hogwarts “Keeper of the Keys and Floors”, nei film Harry Potter.

All’inizio di quest’anno, nella serie di reunion Harry Potter Su HBO Max, ha parlato con affetto dell’impatto che ha avuto sulla sua vita. “L’eredità di questi film è che la generazione dei miei figli li mostrerà ai loro figli. Quindi puoi ancora guardarli facilmente tra 50 anni. Sfortunatamente non ci sarò più, ma Hagrid lo sarà”.

Robbie Coltrane, con il quale ha avuto due figli, ha recitato in più di 50 film. Come si vede nei film di James Bond, occhio d’oro (1995) et al Il mondo non è abbastanza (1999) e in Nel dodicesimo oceano (2004), tra gli altri. L’attore ha vinto tre BAFTA Awards, il Best British Film and Television Awards, per il suo ruolo nella serie cracking.