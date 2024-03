Il treno di Harry Potter si è fermato per motivi di sicurezza

Brutte notizie per i fan del mago più famoso: il treno a vapore Jacobite è fermo. Spesso chiamato Hogwarts Express, per la sua apparizione nei film di Harry Potter, questo treno a vapore attira migliaia di turisti nelle Highlands scozzesi. Collega Mallaig a Fort William e comprende il famoso ponte Glenfinnan, che si affaccia sulla campagna scozzese vista nei film di Harry Potter.

Ma dal 20 marzo il treno ha smesso di circolare. La West Coast Railways (WCR) ha annunciato che la locomotiva e le carrozze erano parcheggiate per motivi di sicurezza. L'ORR ritiene che i passeggeri non siano adeguatamente protetti quando viaggiano su questo treno e pertanto richiede nuove misure di sicurezza per evitare cadute attraverso porte o finestre.

In una lettera, la WCR ha assicurato ai suoi clienti che sarebbero stati rimborsati i biglietti già acquistati, poiché “non sa esattamente quanto tempo ci vorrà” per riportare il treno alle condizioni normali. Finora, da più di 30 anni, la compagnia ferroviaria gode di un'esenzione per poter viaggiare senza problemi. Ma l’Ufficio per la Ricostruzione ha inasprito i suoi toni.