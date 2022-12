Questa è la durata ideale del pisolino, secondo un neurologo

Fare un pisolino ha molti vantaggi. Questo sonno diurno migliora le funzioni cognitive, tra cui la memoria, la risposta e la concentrazione. Aiuta anche a regolare il sistema cardiovascolare e combattere lo stress. Ma quanto dovrebbero durare i sonnellini?

Fare un pisolino nel bel mezzo della giornata è “molto importante”, conferma il neurologo Mark Ray, presidente dell’associazioneIstituto nazionale del sonno e della veglia (INSV), individuando due tipologie di pisolino: il pisolino lungo e il pisolino corto.

Quest’ultimo è utilizzato per “ripristinare i suoi sistemi di vigilanza e vigilanza”. È particolarmente utile “quando siamo rimasti concentrati a lungo. Non possiamo mantenere la stessa reazione per diverse ore di seguito, quindi il corpo avrà bisogno di riposare”.

“Tra 10 e 20 minuti.”

Come suggerisce il nome, dovrebbe avere una durata breve, “tra i 10 ei 20 minuti”. “Non si tratta di generare sonno. Questo tipo di pisolino è usato per liberarsene. Quando ti svegli, dovresti sentirti meglio, più riposato. E se no, “dovrebbe essere accorciato”. sonnellini E non prolungarlo, contrariamente a quanto molti pensano.

Puoi sonnecchiare solo per 5 minuti, aggiunge lo specialista, citando l’esempio dell’artista spagnolo Salvador Dalìche si addormentò sulla sedia con un cucchiaio o una forchetta in mano, e si alzò non appena lasciò cadere la pentola, che cadde su un piatto che era stato precedentemente adagiato sul pavimento.

Ma altri hanno bisogno di pisolini più lunghi, dice il neurologo, “certificando che sei privato del sonno”.

In questo caso il soggetto, che si è svegliato ad esempio molto presto la mattina, “va a dormire per riprendersi e fa un ciclo di sonno che può durare intorno all’1:30”. soffre di privazione cronica del sonno durante la settimana e questo non è anormale “, rassicura Mark Ree.