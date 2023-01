Associazione dei medici della sanità pubblica contro Smotrich

La prima decisione del nuovo ministro delle finanze, Bezalel Smotrich, non soddisfa l’Ordine dei medici.

Una volta in carica, Smotrich ha chiesto che le tasse sulle stoviglie usa e getta così come sulle bevande zuccherate, imposte dal suo predecessore Lieberman, fossero abolite al più presto.

I medici protestano contro questa decisione, che a loro avviso porterà a gravi problemi di salute pubblica.

“La decisione del ministro delle Finanze è infelice, infelice e dannosa. Il consumo di bevande zuccherate porta al diabete che provoca cecità, insufficienza renale che può portare alla necessità di dialisi e amputazioni e gravi malattie mortali in molti israeliani. È quindi giustificato tassare queste bevande così come stanno accadendo nel mondo”.

I medici sottolineano che questa tassa non ha lo scopo di colpire i consumatori ma, al contrario, di tutelarne la salute: “Non c’è da stupirsi che la Torah sia paragonata all’acqua e non a bevande dannose”.

Il professor Salman Zarqa, funzionario del governo a Corona, ritiene che il ministro non avrebbe dovuto affrettarsi a cancellare questa tassa sulle bevande zuccherate senza prima fornire un budget per sensibilizzare la popolazione: si tratta di “un messaggio che contraddice l’opinione pubblica. ” salute fin dall’inizio. Il professor Al-Zarka aggiunge: “Non tutto deve essere imposto, anche il dialogo con il pubblico e l’adattamento culturale sono mezzi. Penso che dovremmo usare tutti i mezzi e questa tassa si è dimostrata valida in altri paesi”.