Non pensarci più: il denaro porta la felicità

Essere ricchi non porta felicità, ma tutti preferirebbero piangere in una limousine. Per anni è sembrato che la ricerca psicologica sostenesse questa famosa frase, ma studi recenti sembrano mostrare qualcosa di più complicato: Il denaro porta felicità, ma semplicemente perché le persone che hanno più soldi tendono ad avere più opportunità e la capacità di prendere decisioni che aumentano la loro felicità, e questo può aiutare gli altri o fare esperienze che illuminano la nostra giornata.

ma c’è un problema : mancanza di tempo. Se cadi nella trappola del lavoro incessante, avrai pochissimo tempo e non potrai spendere soldi per i tuoi hobby preferiti. E ancora una cosa: un’auto gigante e una TV gigante portano felicità? Beh, solo fino a un certo punto. Se li dai per scontati, allora no, ma se impari a essere grato per tutto ciò che hai, è più probabile che portino felicità.

Psicologia oggi Offre alcune idee per aumentare la felicità, basate sui consigli degli autori di “Happy Money”, dei professori della Harvard Business School e degli esperti in materia. Leggi attentamente.

Acquista esperienze

Trova attività ed esperienze che ti piacciono, che si tratti di nuotare con i delfini o seguire un corso di cucito, se ti piace. L’esperienza ti rende più ricco di qualsiasi altra cosa.

apprezzare le cose

Non andare al ristorante tutti i giorni se vuoi goderti il ​​cibo del ristorante. Invece, vai in un ristorante che consideri speciale per le occasioni speciali.

Prenditi il ​​tuo tempo

La mancanza di tempo è una forma di povertà. Uno studio ha concluso che i viaggiatori che hanno trascorso più tempo a godersi un viaggio erano più felici di quelli che hanno speso meno (non troppo sorprendente). Vivere vicino al lavoro, ancora una volta, non sorprende, aumenta la felicità, così come gli orari misti (lavorare da casa è fantastico, ma non sottovalutare il valore di una chiacchierata intima con i colleghi, che porta anche felicità).

Paga ora e consuma più tardi

A volte l’anticipazione è la parte migliore di qualsiasi esperienza. Puoi massimizzare questo effetto pagando i tuoi acquisti in anticipo. È probabile che tu spenda meno e ti diverti a spendere di più. D’altra parte, è probabile che l’accumulo di debiti ti stressi.

Dai agli altri

Potresti essere sorpreso di apprendere che per quasi tutti noi la felicità spesso deriva dal dare agli altri (anche più di noi stessi). È una buona idea dare in base al tuo reddito, ma gli studi hanno dimostrato che anche le persone che lottano per sbarcare il lunario erano più felici dopo aver aiutato gli altri.

Essere gentili con gli altri (non solo spendere soldi per loro) è il fattore felicità.

In definitiva, la scienza emergente del benessere suggerisce che la felicità non è correlata ai beni che possiedi, ma a come ti senti quotidianamente. Essere gentili con gli altri (non solo spendere soldi per loro) è il fattore felicità.

Prenditi cura di te

Può sembrare sciocco, ma molte ricerche dimostrano che dormire a sufficienza e fare esercizio fisico è legato a uno stato d’animo positivo. Una buona alimentazione è anche legata al benessere. Pensiamo che i dolci ci rendano felici, ma la ricerca ha dimostrato che mangiare pesce, frutta e verdura migliora il nostro umore. Di nuovo, questo richiede tempo.

E per curiosità : Se trovi difficile approfittare di questo consiglio, almeno per il momento, tieni presente che gli studi dimostrano che le persone, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, diventano più felici dopo i 50 anni.