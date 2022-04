La vidéo de leur reazione glaciale après la frase choc d’Harry

Persone e persone

La frase del duc de Sussex fait polémique.

On dit d’une non-réponse qu’elle est une réponse en soi. Il en est de même pour les reazioni. Une fois encore, Harry a trouvé le moyen d’éclipser la famille royale. Peu avant les 96 ans de la reine Elisabetta II, il duc de Sussex s’est épanché sur son entrevue avec sa grand-mère à la télévision américaine. Le prince de 37 ans a expliqué qu’il voulait s’assurer qu’elle soit «protetto» et « Entourée des bonnes personnes ». Une sortie qui a provoqué un vero e proprio petit tremblement de terre dans le royaume.

Bouche Cousé

Kate e William, eux, continuent d’assumer leur rôle au premier plan de la famiglia royale sans broncher. Il 21 aprile, la sede di Cambridge a Londra per i visitatori del comitato di emergenza per i disastri, la struttura qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens. À sa sortie, le couple était attendu de pied ferme par les journales. « Est-ce que la reine a besoin d’être protegée ? », una lancia l’un d’eux à leur attenzione. Le prince William est resté de marbre, regnant rapidement son véhicule avec le visage fermé. Kate Middleton è contenta dell’adresser per quanto riguarda la direzione, ni plus ni moins. La tensione reste néanmoins palpable depuis qu’Harry est en Europe.