Questa concorrente cinese vuole prenderla in giro a tutti i livelli

Zeekr non ha ancora raggiunto l’Europa con la sua 001, che ci sta già allettando con una versione sovralimentata della sua berlina. Avrà abbastanza per colpire la Tesla Model S Plaid?

Si sente sempre più parlare di Zeekr. Va detto che l’azienda cinese, che fa capo al Gruppo Geely insieme a Lotus, Volvo o anche Link & Co., moltiplica gli effetti pubblicitari. E se da noi è il SUV Zeekr X a conquistare il favore del cliente, al momento è lo Zeekr 001 a parlare da solo.

Vient en effet d’aprendre que cette grande berline qui se trouve à mi-chemin tra une Tesla Model 3 (non è più il prezzo in termini di prezzo) e une Model S (non si avvicina in gabarit) è pre-sbarco in Europa. Sono appena usciti dalle linee di produzione dello stabilimento di Ningbo i primi esemplari destinati al Vecchio Continente, che arriveranno in Svezia e Olanda a partire da ottobre 2023.

Ma non è tutto visto che Zeekr ora ci parla di una nuova versione sovralimentata della sua berlina chiamata 001 FR.

Zakar attacca duro!

Il motivo per cui si parla regolarmente della Zeekr 001 è perché si presenta come una berlina in grado di percorrere 1.000 km con una sola carica, almeno secondo il ciclo di omologazione cinese. Ma ora è questa versione che promette una performance di prim’ordine che mette ancora una volta 001 sotto i riflettori.

Inoltre, il produttore cinese sembra così sicuro di sé che non esita a citare, se non ironicamente, una delle auto elettriche più efficienti al mondo: la Tesla Model S Plaid. Nel Twitta un commento Accompagnando la mia foto Zeekr 001 FR, il marchio inizia con questo: “Il plaid è noioso”. Che potrebbe essere tradotto: “Il plaid è noioso”. o “noioso”. Questo è tutto.

E come promemoria, il californiano ha ben 1020 cavalli, da 0 a 100 km / h in 2,1 secondi e una velocità massima di 250 km / h (o anche più di 320 km / h negli USA). Il tutto con un’autonomia fino a 600 km. Quindi dovremo lavorare sodo per questo Zeekr 001 FR per rendere questo Plaid “noioso”.

Design appariscente

Se non sappiamo ancora cosa ha in serbo per noi la parte inferiore dello Zeekr 001 FR, le immagini rivelano un design che evoca davvero la sportività. E in un modo molto diverso rispetto al Tesla Model S Plaid. Se quest’ultima è improntata alla discrezione, con solo un badge sul portellone posteriore a distinguerla dal modello S “base”, qui il costruttore cinese gioca la carta della macchina da corsa.

Un nuovo paraurti anteriore più aperto, una lama pulisci bitume rossa, un diffusore posteriore con bordi rossi, senza dimenticare lo spoiler “orecchie di gatto” nella parte superiore del bagagliaio e un grande spoiler posizionato sul portellone: ​​si fa fatica ad andare inosservato! Occorre ancora aggiungere i cerchi larghi per un design sicuramente sportivo ma poco distinguibile nei primi scatti.

Plaid ‘noioso’… solo fisicamente?

Forse il piccolo colpo di Zeekr sulle griglie di Tesla e Plaid si riferisce solo alla fisicità dell’auto, l’omaggio richiesto dal produttore americano può sembrare “sbiadito” rispetto al bodybuilder 001.

Tuttavia, come viene raffigurato in pista, stiamo aspettando con impazienza di vedere cosa nasconde tutto questo, e se questa Zeekr 001 FR oserà attaccare il record della Tesla Model S Plaid sul Nürburgring che l’ha resa l’auto di produzione elettrica più veloce del mondo su il famoso circuito tedesco.

Vuoi entrare a far parte di una community di appassionati? Il nostro disaccordo Vi dà il benvenuto, è un luogo di reciproca assistenza e passione per la tecnologia.