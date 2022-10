La vera guerra del marchio infuria nei nostri supermercati: ‘I distributori devono mettere al primo posto gli elettrodomestici’

Con la crisi energetica, un fenomeno a cui forse non sei sfuggito: i supermercati stanno raddoppiando le promozioni in questo momento, mettendo spesso i propri marchi. E cosa più sorprendente: non esitano più a “confrontarli” apertamente con i grandi marchi tradizionali. La vera guerra dei prodotti.

Attira i consumatori ad ogni costo: dagli sconti in negozio alle campagne pubblicitarie. Il trucco dei supermercati, mettendo in evidenza il marchio di casa, al punto da spostarsi senza complessità dai prodotti dei soliti grandi marchi. La strategia non è nuova: ma è sempre più utilizzata dai supermercati. La loro argomentazione: i prodotti dei distributori sono più economici e migliori per i consumatori.

Pierre Alexandre Bellet, economista ed esperto di vendita al dettaglio, spiega:Questa tensione è sempre esistita tra marchi ed elettrodomestici. Oggi, i distributori sono costretti a lanciare elettrodomestici per attirare i consumatori in negozi che spesso hanno bassi costi di acquisto per elettrodomestici”.

I margini dei distributori sono inferiori per gli elettrodomestici

Nell’altoparlante, la differenza è evidente. Ad esempio una scatola di pasta con il primo prezzo costa 1,09 euro, oppure una differenza di 1,40 euro con un noto marchio. Lo stesso vale per i prodotti lattiero-caseari. Il risultato, per molti consumatori, è più articoli nel carrello e meno check-out. Tendenza confermata. Le vendite dei prodotti del distributore sono aumentate del 5% per il mese di settembre.

Quindi una strategia a pagamento? non sempre. “Questo è un punto complicato per due motivi. In primo luogo, i margini di profitto dei distributori sono inferiori per gli elettrodomestici e, in secondo luogo, la maggior parte delle innovazioni di “prodotto”, che soddisfano le nuove esigenze, provengono molto spesso da grandi marchi che hanno centri di ricerca a livello internazionale. “

Tuttavia, le campagne sono ostili nei confronti dei grandi marchi in un contesto già teso tra supermercati e fornitori per negoziare i prezzi.