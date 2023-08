L’ex marito di Felicia l’ha osservata a sua insaputa utilizzando uno spyware installato sul suo cellulare

Lo sai che con un semplice software spia disponibile gratuitamente su internet, è possibile conoscere tutta la tua attività sul tuo cellulare?

Come molti di noi, Felicia Bustaro non ha mai messo via il telefono. L’intera organizzazione della sua vita passa attraverso il suo cellulare, finché non scopre che il suo dispositivo è stato usato per spiarla. Vittima di violenza domestica, ha deciso di separarsi dal marito, quando strani eventi le hanno messo il chip nell’orecchio: “Appena ho chiesto il divorzio, ho lasciato la casa di famiglia e ho cercato un appartamento, e non appena un agente immobiliare mi ha mandato un messaggio con l’indirizzo dell’immobile da visitare, il mio ex era proprio lì davanti a me e mi stava aspettando .”

Presto sospetta che il suo ex marito abbia installato spyware. Le confessò che era passato più di un anno da quando aveva registrato tutte le sue comunicazioni con parenti e colleghi. “Aveva le password delle mie app bancarie e ho dovuto cambiarle rapidamente. Questo provoca stress e un clima di paura”.Lei continua.

Il marito di Felicia è semplicemente andato online. Questo spyware venduto come soluzione per monitorare i tuoi figli è facile da installare, devi solo avere accesso al telefono della persona interessata. Una volta scaricato, diventa invisibile all’utente e dà accesso, in tempo reale, a tutte le applicazioni, al microfono e alla fotocamera del cellulare.