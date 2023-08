Charleroi, la gallina di Ryanair: “Tutti questi soldi non aiutano proprio la Vallonia”

Ad ogni nuovo sciopero dei dipendenti della compagnia aerea belga Ryanair, sorge la stessa domanda: la compagnia irlandese lascerà il nostro Paese? Michael O’Leary, il capogruppo, ha già dimostrato in numerose occasioni di avere un movente facile quando è necessario ritirare aerei ed equipaggi aeroportuali ritenuti insoddisfacenti o che non cedono al suo ricatto. L’aeroporto nazionale di Bruxelles ha vissuto un’esperienza amara quest’inverno quando il grande presidente irlandese ha deciso di chiudere la sua base a Zaventem. per colpa di ? Tasse, che il management di Ryanair considera troppo alte. Ricordiamo che questo ritiro di aeromobili dallo scalo nazionale non impedisce alla compagnia low cost di continuare ad operare a Zaventem, ma solo con equipaggi e velivoli “stranieri”.

Più redditizio di Londra, Dublino o Bergamo

Quindi, perché l’azienda non si ritira definitivamente dal Belgio, il paese che “Lo sciopero è uno sport nazionale.Nelle parole di Michael O’Leary, che impone un sistema automatico di indicizzazione salariale che Ryanair non ha intenzione di onorare? “Grazie di tutto, ciao”. L’equazione sembra facile per il presidente irlandese. Solo che c’è un grande “ma” … A differenza di Zaventem, l’aeroporto di Charleroi non è solo un pezzo qualsiasi sulla scacchiera della grande rete Ryanair. Base storica della compagnia aerea low cost – dal 2001 – Charleroi è anche uno dei più redditizi dei 91 aeroporti dove Ryanair ha parcheggiato gli aerei.

L’anno scorso, gli irlandesi hanno guadagnato 160 milioni di euro a Charleroi, o 21 euro per passeggero che passava per l’aeroporto vallone. È molto di più delle tre basi più grandi di Ryanair, Londra Stansted (con poco più di € 1 per passeggero), Dublino (€ 16 per passeggero) o Bergamo in Italia (€ 8). Si noti che Zaventem, e gli 8 euro vinti per passeggero nel 2022, è tutt’altro che un fallimento finanziario per Ryanair, anche se la compagnia ha subito perdite lì durante i due anni di Covid. In termini di traffico, Charleroi, e i 7,6 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair nel 2022, è dietro a Londra Stansted (20 milioni di passeggeri), Dublino (15 milioni) e Bergamo Orio al Serio (12 milioni).

Fondo Alicante e … Suceava

Questi numeri provengono da uno specialista dell’aviazione britannico il cui nome manterremo riservato. I dati che raccogli vengono condivisi a tariffe esorbitanti da compagnie aeree e aeroporti. “Questi numeri sono molto precisi e affidabili. Consentono, ad esempio, a un’azienda di scegliere una destinazione o un aeroporto piuttosto che un altro., spiega un esperto del settore. Solo sulla rotta Charleroi-Alicante in Spagna, Ryanair ha guadagnato quasi 8 milioni di euro l’anno scorso, il che rappresenta un profitto di circa 45 euro per passeggero e un tasso di profitto del 50%. (Oltre il 30% di sconto su tutti i voli Ryanair per Charleroi, “memoria”). “Questi numeri sono da capogiroLa nostra fonte continua. Inoltre, non tengono conto delle entrate aggiuntive, come la vendita di aeromobili, in cui gli irlandesi sono diventati campioni del mondo. Destinazioni meno popolari, come la città di Suceava nel nord della Romania, sono anche importanti premi per Ryanair da Charleroi.

Biglietti più costosi in Belgio

In Belgio, la compagnia aerea low cost può anche vendere biglietti più costosi che altrove. Le loro bollette erano, in media, nel 2022 72 euro a Zaventem, 67 euro a Charleroi, 65,5 euro a Dublino, 58 euro a Londra Stansted o 56,5 euro a Bergamo. L’aeroporto vallone può contare su un vasto bacino di utenza (Belgio, Olanda meridionale, Francia settentrionale, parte della Germania, ecc.) con un elevato potere d’acquisto. Ma soprattutto in termini di costi, Charleroi fa la differenza. Con una tariffa di € 2,90 per passeggero, ridotta del 50% rispetto ai 200.000 passeggeri trasportati, Charleroi ha tariffe floor difficili da trovare in qualsiasi altra parte d’Europa. A Zaventem, questa stessa tassa è di circa 25 euro. Anche i prezzi del parcheggio aereo sono molto bassi a Charleroi e le compagnie non pagano una tassa di sicurezza.

La concorrenza è fastidiosa

Molteplici vantaggi passano sempre meno con la concorrenza. Di recente, Brussels Airlines, che ha sede a Zaventem, ha sporto denuncia alla Commissione Europea contro “aiuti di stato illegittimiConcesso all’aeroporto di Charleroi Sta a noi che altri aeroporti e compagnie straniere possano seguire l’esempio della compagnia aerea belga. L’aeroporto di Charleroi riceve ancora sovvenzioni, circa 30 milioni di euro l’anno, o anche di piùsostiene il nostro interlocutore. Questo inevitabilmente fa brontolare le persone in un’Europa libera e competitiva. Senza questi soldi pubblici, l’aeroporto sarebbe in perdita”.

Secondo lui, questi prezzi più bassi hanno “non ha più senso”. “Charleroi potrebbe triplicare l’importo della sua quota e sarebbe ancora Ryanair. L’azienda irlandese ha vinto lo scorso anno a Charleroi 160 milioni di euro (Dall’utile lordo lordo di 1,4 miliardi dello scorso anno, ndr). Ma questi soldi vanno direttamente alla sede dell’azienda a Dublino: non va davvero a beneficio della Vallonia”. Didier Lippi approva il CNE permanente. “Perché dovremmo dare soldi pubblici a questo aeroporto per permettere a una mafia (sic) che non rispetta regole di fare affari così redditizi? si chiede. Tanto più che tutte queste manne finanziarie sfuggono completamente al fisco belga”.