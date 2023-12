Questa città belga è inclusa nella classifica delle città più belle del mondo

Quali sono le città più belle del mondo? Se considerare una città più bella di un'altra è del tutto soggettivo, alcuni criteri permettono tuttavia di valutare oggettivamente la bellezza delle città. Del resto, questo è quello che ha provato a dimostrare Euromonitor, lo strumento di analisi del mercato globale e di informazione dei consumatori, selezionando le 100 città più belle del mondo secondo 55 parametri diversi divisi in 6 categorie principali. Questi fattori riguardano la performance economica della città, il turismo, le infrastrutture, le politiche applicate o anche l'attrattiva, la salute, la sicurezza o la sostenibilità della città.

L’Europa ha il controllo

Secondo questi diversi criteri, la città che vince il premio per il secondo anno consecutivo non è altro che Parigi, la capitale francese. La Città delle Luci continua a deliziare i suoi visitatori con i suoi numerosi beni culturali che riflettono la sua ricca storia. Per il 2024 promette di attirare più persone grazie ai Giochi Olimpici organizzati lì. Al secondo posto troviamo Dubai, al terzo posto torniamo in Europa con Madrid in Spagna. L'Europa spicca davvero in questa classifica poiché ci sono 7 città europee tra le prime 10 e un totale di 63 città europee incluse nella lista delle prime 100. Questo dominio europeo è in parte dovuto alla ricchezza culturale e alla storia dell’Europa, ma anche alla diversità culturale. E il progresso tecnologico. Altre città europee che hanno occupato questa top ten sono Amsterdam (5° posto), Berlino (6° posto), Roma (7° posto), Barcellona (9° posto) e infine Londra (10° posto).

E il Belgio?

Ti abbiamo detto che la città belga è una delle città più belle del mondo. Senza sorpresa, è la nostra cara capitale a ricevere questo premio, in particolare grazie alla Piazza Grande, da tempo considerata uno dei luoghi più belli del mondo. Bruxelles è al 40° posto in questa classifica, appena davanti a Tel Aviv e San Francisco. Segue da vicino Nizza in Francia, al 47° posto. Più che standard oggettivi di bellezza, questo rapporto evidenzia anche le principali tendenze future dei viaggi, includendo quindi necessariamente il turismo sostenibile. Ha elogiato le città che tendono ad adottare misure volte a migliorare la rete dei trasporti pubblici e strategie per fermare il turismo di massa.

