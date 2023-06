‘Papà, salvami’: Un padre guarda impotente mentre suo figlio viene mangiato da uno squalo in Egitto

Dalla riva, il padre guardava impotente mentre il grande squalo attaccava, suo figlio gridava “Papà, salvami”, Rapporti di posta quotidiana. Durante l’attacco, i vacanzieri si sono precipitati fuori dall’acqua terrorizzati, gridando al giovane di allontanarsi a nuoto dallo squalo prima di dargli la caccia. In pochi secondi era tutto finito.

Una barca ha cercato di soccorrere l’uomo, ma senza successo. La spiaggia è stata chiusa per due giorni dopo l’attacco. Il ministero dell’Ambiente egiziano ha confermato la morte ma al momento non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente.

Una fonte ufficiale russa ha affermato che la vittima non era un turista, ma un residente permanente in Egitto. In un video che probabilmente mostra l’incidente, condiviso sui social media, una persona lotta per scappare da uno squalo senza successo. Secondo il ministero egiziano, l’animale potrebbe avere “comportamenti anomali”.

Il Mar Rosso è una destinazione popolare per i subacquei e altre persone. Gli attacchi di squali si verificano raramente qui, ma ci sono casi occasionali di morsi mortali. La scorsa estate, due donne sono state uccise in attacchi di squali. Prima di allora, ci sono stati incidenti mortali nel 2015 e nel 2018.